إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025

قاد إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، أسود الأطلس إلى التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد تسجيله هدف الفوز أمام منتخب تنزانيا، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة حاليًا على الأراضي المغربية.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، بعدما قدم إبراهيم دياز لمسة فنية مميزة، راوغ خلالها أكثر من لاعب من منتخب تنزانيا قبل أن يضع الكرة بثقة داخل الشباك، موقعًا على هدف منح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور التالي، في لقاء اتسم بالندية والحذر الدفاعي من الجانبين.

المغرب يفرض سيطرته

ونجح منتخب المغرب في فرض سيطرته خلال فترات عديدة من اللقاء، معتمدًا على الاستحواذ والضغط الهجومي المنظم، قبل أن يتمكن دياز من فك شفرة الدفاع التنزاني بهدفه الحاسم، ليحسم المواجهة لصالح أصحاب الأرض بهدف دون رد.

إبراهيم دياز يتصدر هدافي البطولة

وبهذا الهدف، عزز إبراهيم دياز موقعه في صدارة جدول هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بعدما رفع رصيده إلى أربعة أهداف، منفردًا بالقمة، وبفارق هدف عن أقرب ملاحقيه، في ظل اشتداد المنافسة على لقب الهداف مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.

محمد صلاح ثانيا

ويأتي في المركز الثاني خلف دياز عدد من النجوم برصيد ثلاثة أهداف، يتقدمهم محمد صلاح قائد منتخب مصر، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر، إلى جانب أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب، فيما يواصل عدد آخر من اللاعبين ملاحقتهم برصيد هدفين، من بينهم أديمولا لوكمان لاعب نيجيريا، وأماد ديالو نجم كوت ديفوار، وشريف ندياي مهاجم السنغال، وإلياس العاشوري لاعب منتخب تونس.

ويواصل منتخب المغرب مشواره في البطولة بثبات، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب تألق نجومه في الخط الأمامي، وعلى رأسهم إبراهيم دياز، الذي أصبح أحد أبرز أسلحة أسود الأطلس في سباق المنافسة على اللقب القاري.