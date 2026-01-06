قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025

محمد صلاح ورياض محرز وإبراهيم دياز
محمد صلاح ورياض محرز وإبراهيم دياز
إسلام مقلد

قاد إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، أسود الأطلس إلى التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد تسجيله هدف الفوز أمام منتخب تنزانيا، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة حاليًا على الأراضي المغربية.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، بعدما قدم إبراهيم دياز لمسة فنية مميزة، راوغ خلالها أكثر من لاعب من منتخب تنزانيا قبل أن يضع الكرة بثقة داخل الشباك، موقعًا على هدف منح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور التالي، في لقاء اتسم بالندية والحذر الدفاعي من الجانبين.

المغرب يفرض سيطرته

ونجح منتخب المغرب في فرض سيطرته خلال فترات عديدة من اللقاء، معتمدًا على الاستحواذ والضغط الهجومي المنظم، قبل أن يتمكن دياز من فك شفرة الدفاع التنزاني بهدفه الحاسم، ليحسم المواجهة لصالح أصحاب الأرض بهدف دون رد.

إبراهيم دياز يتصدر هدافي البطولة

وبهذا الهدف، عزز إبراهيم دياز موقعه في صدارة جدول هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بعدما رفع رصيده إلى أربعة أهداف، منفردًا بالقمة، وبفارق هدف عن أقرب ملاحقيه، في ظل اشتداد المنافسة على لقب الهداف مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.

محمد صلاح ثانيا

ويأتي في المركز الثاني خلف دياز عدد من النجوم برصيد ثلاثة أهداف، يتقدمهم محمد صلاح قائد منتخب مصر، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر، إلى جانب أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب، فيما يواصل عدد آخر من اللاعبين ملاحقتهم برصيد هدفين، من بينهم أديمولا لوكمان لاعب نيجيريا، وأماد ديالو نجم كوت ديفوار، وشريف ندياي مهاجم السنغال، وإلياس العاشوري لاعب منتخب تونس.

ويواصل منتخب المغرب مشواره في البطولة بثبات، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب تألق نجومه في الخط الأمامي، وعلى رأسهم إبراهيم دياز، الذي أصبح أحد أبرز أسلحة أسود الأطلس في سباق المنافسة على اللقب القاري.

إبراهيم دياز منتخب المغرب أسود الأطلس بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية منتخب تنزانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

بالصور

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد