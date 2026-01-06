الإثارة مستمرة.. مواجهتان قويتان في كأس الأمم الأفريقية اليوم

تتواصل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 وسط أجواء حماسية وترقب جماهيري كبير من عشاق الكرة الأفريقية، حيث تشهد ملاعب البطولة اليوم مواجهتين من العيار الثقيل، تحملان في طياتهما الكثير من الندية والإثارة، في ظل تقارب المستوى والطموحات المتشابهة بين المنتخبات المتنافسة.

الجزائر × الكونغو الديمقراطية

صدام قوي لا يقبل القسمة على اثنين

تتجه الأنظار في تمام الساعة السادسة مساءً إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب الجزائر ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، والتي تُقام في إطار منافسات الأدوار الإقصائية للبطولة. اللقاء يمثل اختبارًا حقيقيًا للمنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في مواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

المنتخب الجزائري يدخل المباراة مدفوعًا بتاريخه الكبير وخبرات لاعبيه، إضافة إلى امتلاكه مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق في أي لحظة. في المقابل، يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية إلى تأكيد قوته ومفاجأة المنافس، معتمدًا على الانضباط التكتيكي والسرعات الهجومية التي يتمتع بها لاعبوه. وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports Max 1.

كوت ديفوار × بوركينا فاسو

مواجهة الطموحات الكبرى

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، يلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره منتخب بوركينا فاسو في لقاء لا يقل أهمية وإثارة. المباراة تجمع بين منتخبين يملكان طموحات كبيرة في البطولة، ويسعيان لحجز بطاقة العبور إلى الدور التالي.

منتخب كوت ديفوار يعتمد على القوة البدنية والخبرة القارية، إضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير، بينما يدخل منتخب بوركينا فاسو اللقاء بثقة عالية، بعد العروض القوية التي قدمها في البطولة. المواجهة تعد مفتوحة على جميع الاحتمالات، ومن المنتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا مثيرًا حتى الدقائق الأخيرة، وتُنقل أيضًا عبر beIN Sports Max 1

ختام مثير ليوم كروي ساخن

يعد هذا اليوم من أبرز أيام البطولة، في ظل قوة المواجهات وأهميتها، حيث ينتظر عشاق الكرة الأفريقية مباريات حافلة بالندية والإثارة، قد تحمل مفاجآت كبيرة وتحدد ملامح المنافسة على اللقب القاري



