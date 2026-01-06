قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصابت أحد الجنود.. كمبوديا تطلق النار عن طريق الخطأ على أراضي تايلاند
الإثارة مستمرة.. مواجهتان قويتان في كأس الأمم الأفريقية اليوم
قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض
رقم مختصر.. طريقة طلب استخراج بطاقة رقم قومي لكبار السن من المنزل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2025
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
ارتفاع جديد في أسعار الطماطم.. الزراعة توضح الحقيقة
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان أهمية دعم الحوار الوطني اليمني
رئيس وزراء جرينلاند لـ ترامب: احتلال الجزيرة في ليلة واحدة مستحيل
طريقة استخراج قيد عائلي من الإنترنت
1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الإثارة مستمرة.. مواجهتان قويتان في كأس الأمم الأفريقية اليوم

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
رباب الهواري

تتواصل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 وسط أجواء حماسية وترقب جماهيري كبير من عشاق الكرة الأفريقية، حيث تشهد ملاعب البطولة اليوم مواجهتين من العيار الثقيل، تحملان في طياتهما الكثير من الندية والإثارة، في ظل تقارب المستوى والطموحات المتشابهة بين المنتخبات المتنافسة.

الجزائر × الكونغو الديمقراطية

صدام قوي لا يقبل القسمة على اثنين

تتجه الأنظار في تمام الساعة السادسة مساءً إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب الجزائر ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، والتي تُقام في إطار منافسات الأدوار الإقصائية للبطولة. اللقاء يمثل اختبارًا حقيقيًا للمنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في مواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

المنتخب الجزائري يدخل المباراة مدفوعًا بتاريخه الكبير وخبرات لاعبيه، إضافة إلى امتلاكه مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق في أي لحظة. في المقابل، يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية إلى تأكيد قوته ومفاجأة المنافس، معتمدًا على الانضباط التكتيكي والسرعات الهجومية التي يتمتع بها لاعبوه. وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports Max 1.

كوت ديفوار × بوركينا فاسو

مواجهة الطموحات الكبرى

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، يلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره منتخب بوركينا فاسو في لقاء لا يقل أهمية وإثارة. المباراة تجمع بين منتخبين يملكان طموحات كبيرة في البطولة، ويسعيان لحجز بطاقة العبور إلى الدور التالي.

منتخب كوت ديفوار يعتمد على القوة البدنية والخبرة القارية، إضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير، بينما يدخل منتخب بوركينا فاسو اللقاء بثقة عالية، بعد العروض القوية التي قدمها في البطولة. المواجهة تعد مفتوحة على جميع الاحتمالات، ومن المنتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا مثيرًا حتى الدقائق الأخيرة، وتُنقل أيضًا عبر beIN Sports Max 1

ختام مثير ليوم كروي ساخن

يعد هذا اليوم من أبرز أيام البطولة، في ظل قوة المواجهات وأهميتها، حيث ينتظر عشاق الكرة الأفريقية مباريات حافلة بالندية والإثارة، قد تحمل مفاجآت كبيرة وتحدد ملامح المنافسة على اللقب القاري


 

