أصل الحكاية

منافس مصر بدور الـ 16بكأس الأمم الأفريقية.. السيناريو الأقرب بالأرقام والحسابات

إسلام مقلد

أسفرت الحسابات الرقمية وترتيب المجموعات قبل الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 عن سيناريو أقرب للحدوث، يُرجّح مواجهة منتخب مصر لنظيره منتخب بنين في دور الـ16، في حال سارت النتائج المنتظرة وفق المعطيات الفنية والمنطقية لمباريات الجولة الثالثة، وسط صراع محتدم على بطاقات أفضل الثوالث في عدد من المجموعات.

المجموعة الأولى

بداية بالمجموعة الأولى فـ منتخب المغرب مرشح للفوز على زامبيا، ومالي  احتمالية تعادل مع جزر القمر، وفي تلك الحالة الترتيب سوف يكون المغرب 7 نقاط، مالي 5، زامبيا 2، جزر القمر نقطة واحدة، زامبيا سوف تودع البطولة برصيد ضعيف جدًا،  ولن تكون ضمن أحسن ثوالث.

المجموعة الثانية

وفي مجموعة مصر، المجموعة الثانية جنوب أفريقيا الأقرب إنها تكسب زيمبابوي، ومصر سواء تعادلت مع أنجولا أو حتى خسرت، السيناريو الآمن إننا نفترض تعادل، فتصبح مصر 7 نقاط، جنوب أفريقيا 6، أنجولا 2، زيمبابوي 1، وسيكون موقف أنجولا ضعيف جدًا في سباق الثوالث.

المجموعة الثالثة

المجموعة الثالثة شبه محسومة، لأن أوغندا وتنزانيا على الورق هيخسروا من نيجيريا وتونس، وحتى لو في تعادل، أقصى رصيد لأي ثالث هيبقى نقطتين، وده يخرجهم بره الحسابات.

المجموعة الرابعة

المجموعة الرابعة ضمنت رسميًا صعود 3 منتخبات، السنغال سوف تفوز على بنين أو حتى لو تعادلوا، الترتيب هيبقى السنغال 7، الكونغو 7، بنين 3، بوتسوانا صفر، فمنتخب بنين يتأهل ثالث رسمي.

المجموعة الخامسة

المجموعة الخامسة سوف يكون منها ثالث برصيد 3 نقاط، يا إما غينيا يا إما السودان.

المجموعة السادسة

المجموعة السادسة سوف يكون منها ثالث برصيد 3 نقاط، والأقرب منتخب الجابون.

أفضل ثوالث

فسوف يكون هنا ثوالث شبه مؤكدين: بنين، الجابون، وغينيا أو السودان، يتبقى مكان واحد لأحسن ثالث.

أنجولا وزامبيا

نرجع بقى لأنجولا وزامبيا أنجولا لو كسبت مصر أو حتى تعادلت، تحسم المركز الثالث، زامبيا لو خسرت من المغرب تخرج بنقطتين، لو تعادلت، تصعد ثالث وتواجه مصر، لكن السيناريو الأقرب بنسبة لا تقل عن 90% إن المغرب تفوز على زامبيا وتخرجها من البطولة.

مواجهة مصر وبنين

على الورق وبالحسابات، ومع نتائج منطقية جدًا، منتخب مصر هيواجه منتخب بنين في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، وذلك ترتيب مجموعات وحسبة ثوالث.

طريقة عمل حمص الشام.
اعراض سرطان المخ
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
