مكتبة الإسكندرية: الشباب يمتلك طاقة رهيبة ويمثلون مصنع الابداع الحقيقي

أكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد ، أن الشباب المصري يمتلك طاقة إبداعية رهيبة وهم يمثلون مصنع الابداع الحقيقي وسوف يصنعون المستقبل .



وأضاف زايد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط علي هامش احتفالية توزيع جائزة المبدعين الشباب بمكتبة الإسكندرية- أن الشباب يمثلون المستقبل والأمل والبناء ولابد أن ندفعهم نحو الإنجاز والتميز ، فالشباب يمثل مصنع الابداع الحقيقي وسوف يبني القادم المشرق.



ودشنت المكتبة جائزتها للمبدعين الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا في سبعة مجالات هي: الفنون التشكيلية، والإبداع التكنولوجي، والسرد، والمسرح، والشعر، والفكر الفلسفي والاجتماعي، وريادة الأعمال.