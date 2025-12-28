من غزة إلى طهران.. ضابط سابق بالبيت الأبيض يكشف لـ صدى البلد ملفات الإجتماع الأمريكي الإسرائيلي

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات الأمنية المتنامية في الشرق الأوسط، ينعقد غدا اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الملفات الأكثر حساسية في المنطقة، من غزة إلى طهران، مرورا بقدرات حزب الله العسكرية.

و يسعى المجتمعون إلى رسم خريطة واضحة للتحركات المستقبلية، تجمع بين الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار، مع التركيز على مواجهة التهديدات الفعلية والمحتملة بشكل حاسم وعملي.

باري دوناديو

وفي هذا الصدد، قال باري دوناديو ضابط سابق بجهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض، أتوقع أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج ملموسة وفعالة، خصوصا في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

الوضع الأمني في قطاع غزة

و أوضح باري دوناديو ، ضابط سابق في جهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الاجتماع سيتناول الوضع الأمني في قطاع غزة، مع التركيز على التهديدات التي تشكلها حركة حماس، وسيناقشون سبل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأطراف المعنية لتعزيز القدرة على مواجهة أي تهديد محتمل، ومن المرجح أن يتخذ المشاركون قرارا بشأن ما إذا كان ينبغي على إسرائيل العودة إلى تنفيذ عمليات عسكرية محددة للقضاء على العناصر المتبقية من الحركة، خصوصا في حال ثبت أنها تعمل على إعادة التسلح أو التخطيط لهجمات جديدة.



أما إذا لم يكن التدخل العسكري هو الخيار المطروح، فمن المتوقع أن يتركز النقاش على آليات الاستقرار الدولي في المنطقة، بما يشمل تشكيل قوة دولية لضمان الأمن والاستقرار، وتأمين الحدود الإسرائيلية، والمشاركة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة بطريقة تحقق التوازن بين الأمن وحقوق المدنيين.

وتابع دوناديو ، أن هذا الاجتماع يعكس بوضوح التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، والتي تتطلب تنسيقا دقيقا بين الدول لضمان تفادي الانزلاق نحو تصعيد أمني واسع مرة أخرى.

إدارة ترامب تركز على الإطاحة بالنظام الإيراني



وبالنسبة للعلاقات الأميركية الإسرائيلية، فإن أي اجتماع بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس إسرائيل يعتمد بشكل كبير على الوضع الراهن في إيران، الذي يشكل محور اهتمام مشترك، فإذا قررت إيران المضي قدما في برنامجها النووي، فإن هذه الخطوة ستحدد بدقة التحركات المقبلة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل على الساحة الإقليمية.

وفي هذا الإطار، يبدو أن إدارة ترامب السابقة كانت تركز على العمل على الإطاحة بالنظام الإيراني الحالي، باعتباره مصدرا للتهديدات المستمرة في المنطقة.

تفكيك القدرات العسكرية لحزب الله



أما بالنسبة لحزب الله، فقد أصبح واضجا أن المجتمع الدولي لن يسمح له بعد الآن بالوجود كميليشيا مسلحة تهدد استقرار لبنان والمنطقة، والحكومة اللبنانية نفسها تتبنى هذا الموقف، وقد شرعت بالفعل في خطوات عملية لتفكيك قدرات الحزب العسكرية، وهو ما يعكس توافقا نادرا بين السياسات المحلية والدولية تجاه هذا التهديد.