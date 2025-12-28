قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتت التي كنّا نكرمك من أجلها .. داعية: خطأ كبير نقع فيه من وراء هذه الجملة
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
أخبار العالم

قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار

رئيس ديوان نتنياهو تساحي برافرمان
رئيس ديوان نتنياهو تساحي برافرمان
فرناس حفظي

أعلنت مجموعة قرصنة إيرانية تطلق على نفسها اسم “خاندالا” أنها اخترقت هاتف تساحي برافرمان، رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبدأت بالفعل بنشر مواد قالت إنها استخرجت من الجهاز، وذلك بعد أيام من ادعائها اختراق هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت.


وبحسب ما نشرته المجموعة، فقد بدأت صباح اليوم بتسريب ملفات تتضمن قائمة جهات اتصال، ورقم الهاتف الشخصي لبرافرمان، إضافة إلى مقاطع فيديو ووثائق مختلفة، نشرت على الموقع الإلكتروني التابع لها. 

وذكرت المجموعة في رسالة مرفقة بالتسريب أنها قامت بنقل جميع المواد التي بحوزتها إلى نفتالي بينيت.   


وجاء إعلان الاختراق قبل دقائق من مغادرة نتنياهو وبرافرمان للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في توقيت وصفه مراقبون بأنه متعمد، في المقابل نفى مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة هذه الادعاءات، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي اختراق لهاتف رئيس الديوان.


ونشرت مجموعة «خاندالا» رسالة مطولة وصفتها بـالتحذيرية، زعمت فيها أن جميع طبقات الحماية الأمنية المحيطة بالدائرة المقربة من نتنياهو باتت مكشوفة، وأنها تمتلك مواد حساسة تشمل محادثات مشفرة، ووثائق، وتسجيلات صوتية ومرئية، إضافة إلى ما وصفته بـ "تجاوزات أخلاقية ومالية" تعود لسنوات.


كما ادعت المجموعة أن الهاتف المخترق من طراز (آيفون 16 برو ماكس) كان تحت المراقبة منذ فترة طويلة، معتبرة أن برافرمان، الذي وصفته بـ حارس البوابة، تحول إلى نقطة الضعف الأساسية داخل المنظومة المحيطة بنتنياهو، على حد تعبيرها.


ووفقا للتسريبات، نُشرت أرقام هواتف مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، من بينهم وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وسارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء، وغابي شوشان، إلى جانب وثائق موقعة من شخصيات رسمية بارزة تتعلق بتعليمات وأوامر طوارئ، كما زعمت المجموعة أنها تمتلك نحو 110 صفحات من أرقام هواتف تعود لمسؤولين كبار.


واستخدمت المجموعة مصطلح “بيبي غيت” في إشارة إلى فضائح سياسية سابقة، معتبرة أن ما يحدث يمثل بداية مرحلة جديدة من كشف ما وصفته بـ أسرار الحلقة الضيقة المحيطة بنتنياهو، في إطار ما اعتبره مراقبون امتدادا لحرب نفسية وإعلامية تقودها إيران ضد إسرائيل.


يُذكر أن مجموعة “خاندالا” كانت قد أعلنت قبل أيام اختراق الهاتف الشخصي لنفتالي بينيت، ونشرت مواد قالت إنها تشمل قائمة جهات اتصال ومحادثات وصور وتسجيلات، وهي ادعاءات نفتها جهات مقربة من بينيت، مؤكدة أن الهاتف خضع للفحص ولم يتم اختراقه.

مجموعة قرصنة إيرانية خاندالا" تساحي برافرمان رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي يامين نتنياهو نفتالي بينيت

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

جمهور الأهلي

ظاهرة غريبة بلقاء «المصرية للاتصالات».. ناقد رياضي: معظم أهداف الأهلي يُسجلها لاعبو الفريق السابقون

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

مسلسل أولاد الراعي

لقطات جديدة من كواليس مسلسل أولاد الراعي.. صور

يوسف الشريف

يوسف الشريف يشارك متابعيه كواليس مسلسل فن الحرب | شاهد

هيدي كرم

هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة صباحية.. شاهد

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد