قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار

أعلنت مجموعة قرصنة إيرانية تطلق على نفسها اسم “خاندالا” أنها اخترقت هاتف تساحي برافرمان، رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبدأت بالفعل بنشر مواد قالت إنها استخرجت من الجهاز، وذلك بعد أيام من ادعائها اختراق هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت.



وبحسب ما نشرته المجموعة، فقد بدأت صباح اليوم بتسريب ملفات تتضمن قائمة جهات اتصال، ورقم الهاتف الشخصي لبرافرمان، إضافة إلى مقاطع فيديو ووثائق مختلفة، نشرت على الموقع الإلكتروني التابع لها.

وذكرت المجموعة في رسالة مرفقة بالتسريب أنها قامت بنقل جميع المواد التي بحوزتها إلى نفتالي بينيت.



وجاء إعلان الاختراق قبل دقائق من مغادرة نتنياهو وبرافرمان للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في توقيت وصفه مراقبون بأنه متعمد، في المقابل نفى مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة هذه الادعاءات، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي اختراق لهاتف رئيس الديوان.



ونشرت مجموعة «خاندالا» رسالة مطولة وصفتها بـالتحذيرية، زعمت فيها أن جميع طبقات الحماية الأمنية المحيطة بالدائرة المقربة من نتنياهو باتت مكشوفة، وأنها تمتلك مواد حساسة تشمل محادثات مشفرة، ووثائق، وتسجيلات صوتية ومرئية، إضافة إلى ما وصفته بـ "تجاوزات أخلاقية ومالية" تعود لسنوات.



كما ادعت المجموعة أن الهاتف المخترق من طراز (آيفون 16 برو ماكس) كان تحت المراقبة منذ فترة طويلة، معتبرة أن برافرمان، الذي وصفته بـ حارس البوابة، تحول إلى نقطة الضعف الأساسية داخل المنظومة المحيطة بنتنياهو، على حد تعبيرها.



ووفقا للتسريبات، نُشرت أرقام هواتف مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، من بينهم وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وسارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء، وغابي شوشان، إلى جانب وثائق موقعة من شخصيات رسمية بارزة تتعلق بتعليمات وأوامر طوارئ، كما زعمت المجموعة أنها تمتلك نحو 110 صفحات من أرقام هواتف تعود لمسؤولين كبار.



واستخدمت المجموعة مصطلح “بيبي غيت” في إشارة إلى فضائح سياسية سابقة، معتبرة أن ما يحدث يمثل بداية مرحلة جديدة من كشف ما وصفته بـ أسرار الحلقة الضيقة المحيطة بنتنياهو، في إطار ما اعتبره مراقبون امتدادا لحرب نفسية وإعلامية تقودها إيران ضد إسرائيل.



يُذكر أن مجموعة “خاندالا” كانت قد أعلنت قبل أيام اختراق الهاتف الشخصي لنفتالي بينيت، ونشرت مواد قالت إنها تشمل قائمة جهات اتصال ومحادثات وصور وتسجيلات، وهي ادعاءات نفتها جهات مقربة من بينيت، مؤكدة أن الهاتف خضع للفحص ولم يتم اختراقه.