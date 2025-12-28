نتنياهو يتجنب أجواء دول تحترم أوامر الاعتقال الدولية خلال رحلة فلوريدا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

القسم الخارجي

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسار رحلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة جرى التخطيط له بعناية، بحيث يتجنب المرور في أجواء دول ييخشى أن تحترم أوامر اعتقال دولية صادرة بحقه.

وبحسب المصادر، فإن الطائرة الرسمية «جناح صهيون» ستسلك مساراً جوياً بديلاً، في خطوة تعكس القلق داخل الدوائر الإسرائيلية من تداعيات قانونية محتملة في حال الهبوط الاضطراري أو المرور فوق أجواء دول قد تتجاوب مع مذكرات اعتقال دولية.

وغادر نتنياهو صباح اليوم الأحد إلى ولاية فلوريدا، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو، في لقاء هو السادس بينهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

ومن المنتظر أن يناقش الطرفان عدداً من القضايا الإقليمية، أبرزها مستقبل الحرب في غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار، إضافة إلى التطورات على الجبهتين اللبنانية والسورية، والملف الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار بعدم السماح للصحافيين بمرافقة نتنياهو على متن الطائرة هذه المرة، كما جرت العادة في زيارات سابقة، جاء أيضاً في إطار تقليص أي مخاطر أو تعقيدات غير متوقعة خلال الرحلة.

كما ذكرت “يديعوت أحرونوت” أن الترتيبات الأمنية والقانونية المحيطة بالزيارة تعكس حساسية غير مسبوقة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، وتزايد القلق داخل الحكومة من تحركات قانونية قد تستهدف مسؤولين إسرائيليين في الخارج.

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته مسؤولين أميركيين كباراً، من بينهم نائب الرئيس ووزيرا الخارجية والدفاع، إلى جانب ممثلين عن الجالية اليهودية، وسط تقديرات إسرائيلية بإمكانية حدوث تباينات في المواقف مع الإدارة الأميركية، لا سيما فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة ودور القوى الدولية المحتمل في إدارته.

بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة أوامر اعتقال دولية إسرائيل جناح صهيون مذكرات اعتقال دولية

