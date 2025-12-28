إعلام عبري: نتنياهو يسعى لضوء أخضر أمريكي بشأن إيران

أفادت قناة «كان» العبرية، مساء اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم طلب موافقة سياسية وأمنية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ ضربة مستقبلية ضد إيران، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية الحساسة.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر إسرائيلي رفيع أن اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب سيركز بشكل أساسي على المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ولا سيما المقترحات المتعلقة بتشكيل قوة دولية تتولى الإشراف على الأوضاع في القطاع.

وأوضح المصدر أن إسرائيل ترفض مشاركة تركيا في أي قوة دولية محتملة، مشددًا على أن تل أبيب لن تقبل بفرض أطراف لا تحظى بموافقتها ضمن هذه الترتيبات.

كما أشار إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق سيستغرق وقتًا، حتى بعد إعادة آخر جثة من قطاع غزة، بسبب عدم اكتمال التفاهمات المتعلقة بتشكيل القوة الدولية وصلاحياتها.

وبين المصدر أن هناك شكوكا واسعة داخل إسرائيل بشأن قدرة القوة الدولية المقترحة على نزع سلاح حركة حماس، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه “لا بد من منح هذه القوة فرصة لتنفيذ مهمتها”، في ظل غياب بدائل واضحة في المرحلة الراهنة.