اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
موعد ومكان جنازة المخرج الراحل عمرو بيومي
السيد البدوي لـ"صدى البلد": سأعيد حكومة الظل وبيت الخبرة البرلمانية حال فوزي برئاسة الوفد
أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 عند 478.25 ريال
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025| فيديو
اليوم إسكان الشيوخ تناقش خطة عمل اللجنة بحضور وزير الإسكان
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 28 ديسمبر |فيديو
باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
أسعار الذهب اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إعلام عبري: نتنياهو يسعى لضوء أخضر أمريكي بشأن إيران

محمود عبد القادر

أفادت قناة «كان» العبرية، مساء اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم طلب موافقة سياسية وأمنية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ ضربة مستقبلية ضد إيران، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية الحساسة.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر إسرائيلي رفيع أن اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب سيركز بشكل أساسي على المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ولا سيما المقترحات المتعلقة بتشكيل قوة دولية تتولى الإشراف على الأوضاع في القطاع.

وأوضح المصدر أن إسرائيل ترفض مشاركة تركيا في أي قوة دولية محتملة، مشددًا على أن تل أبيب لن تقبل بفرض أطراف لا تحظى بموافقتها ضمن هذه الترتيبات.

 كما أشار إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق سيستغرق وقتًا، حتى بعد إعادة آخر جثة من قطاع غزة، بسبب عدم اكتمال التفاهمات المتعلقة بتشكيل القوة الدولية وصلاحياتها.

وبين المصدر أن هناك شكوكا واسعة داخل إسرائيل بشأن قدرة القوة الدولية المقترحة على نزع سلاح حركة حماس، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه “لا بد من منح هذه القوة فرصة لتنفيذ مهمتها”، في ظل غياب بدائل واضحة في المرحلة الراهنة.

بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترام إيران اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب قطاع غزة نزع سلاح حركة حماس

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

طقس غدا

الأرصاد تطلق نصائح عاجلة بشأن طقس الأحد

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

الزمالك

خاص.. تطورات أرض الزمالك في أكتوبر

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة

القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لجولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة

المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على استضافة جامعة المنيا لأسبوع شباب الجامعات 14

الهلال الأحمر

مشغولات سيناوية تُزين جناح الهلال الأحمر بمعرض «ديارنا» الجونة

بالصور

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

