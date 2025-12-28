قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو

أعلنت مجموعة الهاكرز الإيرانية المعروفة باسم «حنظلة» اختراق هاتف رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي والسفير المعين، تساحي برافرمان، مدعية حصولها على محتوى حساس يتضمن محادثات مشفّرة وصفقات سرية.

في المقابل، نقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مصدر في ديوان نتنياهو قوله إن الموضوع فحص ولم يعثَر على أي اختراق.

ونشر حساب «حنظلة» على منصة «إكس» بياناً وجه فيه رسالة إلى ما وصفه بـ"الدائرة المقربة من نتنياهو، وكل مسئول ما زال متشبثاً بوهم السرية"، معتبراً أن ما يجري "ليس مجرد خوف، بل إدراك بأن كل طبقات الأمن قد انكشفت". 

وزعم البيان أن هاتف برافرمان تم اختراقه، وأن المجموعة تراقب وتتسلل وتستمع منذ سنوات، مضيفا أن الخزنة التي اعتمدتم عليها أصبحت الآن ملكاً لنا.

وادعت المجموعة امتلاك كل شيء، بما في ذلك محادثات مشفرة، صفقات سرية، تجاوزات أخلاقية ومالية، إساءة استخدام للسلطة، ابتزاز ورشاوى، من دون تقديم أدلة أو نشر وثائق تثبت هذه المزاعم حتى الآن.

وتأتي هذه الادعاءات في سياق تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف شخصيات ومواقع حساسة داخل إسرائيل، وسط تضارب في الروايات الرسمية حول نجاح تلك الاختراقات من عدمه، واستمرار الغموض بشأن طبيعة المعلومات التي يزعم الوصول إليها.

ويُذكر أنه في سبتمبر الماضي، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بتعرّض هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لاختراق من قراصنة أتراك، حيث نشرت عبر منصة «إكس» أرقام هواتف 11 وزيراً إسرائيلياً ورئيس الكنيست أمير أوحانا. 

كما ظهر ضمن الأرقام المسربة رقم ينسب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب أرقام وزراء حاليين وسابقين، بينهم يوآف غالانت، ياريف لايفين، إيلي كوهين، دودي أمسالم، يوآف كيش، ميري ريغيف، ميكي زوهار، آفي ديختر ونير بركات.

