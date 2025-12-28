ناقد فني: البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو وسيكو سيكو الأفضل فى 2025

كشف الناقد أندرو محسن عن رايه فى الأفلام التى عرضت خلال عام 2025 والتى لاقت استحسان الجمهور ويراها الافضل خلال هذا العام.

وقال اندرو محسن فى تصريح لـ صدى البلد: أرى ان فيلمي “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” و"سيكو سيكو" يتقاسمان جائزة الافضل خلال العام السينمائي الحالي.

فيلم "سيكو سيكو"

وفيلم "سيكو سيكو" من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويضم نخبة من النجوم الشباب، من بينهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين مثل باسم سمرة وخالد الصاوي.

وتدور أحداث الفيلم حول شابين يؤدي دوريهما عصام عمر و طه دسوقي؛ الأول يعمل في شركة شحن، والثاني مدمن ألعاب إلكترونية، يجدان نفسيهما في ورطة غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتدفعهما إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والتحديات المتتالية، وفي محاولة للنجاة، يخوضان مغامرة مثيرة تجمع بين التشويق والكوميديا.

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

أما فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، وركين سعد، وسماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك و المنتجة رشا حسني.