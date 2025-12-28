ماجدة موريس: فيلم «المشروع x» أفضل أفلام 2025

كشفت الناقدة ماجدة موريس عن رأيها في سينما 2025 واختيارها أفضل فيلم من وجهة نظرها شاهدته خلال هذا العام.

وقالت ماجدة موريس، فى تصريح لموقع “صدى البلد”: "أرى أنه كانت هناك مجموعة من الأفلام المميزة التى عرضت فى عام 2025، ولكننى أرى أن فيلم "المشروع x" للفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي الأفضل خلال هذا العام".

تفاصيل فيلم المشروع x

تم تصوير الفيلم في عدة دول، من بينها مصر، وتركيا، وإيطاليا، مستخدما أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، ليصبح أول فيلم عربي صُوِّر بتقنية IMAX، في إنجاز غير مسبوق في العالم العربي.

يجمع "المشروع X" المخرج بيتر ميمي والنجم كريم عبد العزيز في تعاون جديد بعد أعمال بارزة مثل مسلسل "الحشاشين" وفيلم "بيت الروبي"، ليؤكد استمرارية الشراكة الناجحة بينهما في تقديم إنتاجات جماهيرية متميزة.

الفيلم من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسني، ومن إنتاج شركة سينرجي بلس (تامر مرسي)، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل"مملكة الحرير" لبيتر ميمي بأرقام مشاهدة قياسية عبر يانجو بلاي.

يشارك كريم عبد العزيز في بطولة الفيلم نخبة من النجوم من بينهم ياسمين صبري، وإياد نصار، وأحمد غزي، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف مثل ماجد الكدواني، وكريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب.

وتدور أحداث الفيلم حول الدكتور يوسف الجمال، عالم مصريات يخوض مغامرة مثيرة تمتد من أهرامات الجيزة إلى الفاتيكان، في سعيه لإثبات نظرية جريئة تفترض أن الهرم الأكبر لم يُبنَ كمجرد مقبرة ملكية، بل لغرض أكثر عمقًا وغموضًا.

رحلة البحث تقوده إلى أسرار قد تغيّر نظرة العالم إلى أحد أعظم الإنجازات المعمارية في التاريخ.