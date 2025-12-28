رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد

نعى الفنان باسم سمرة، المخرج داود عبد السيد الذي توفي اليوم السبت، عن عمر ناهز 79 عاما.

وكتب باسم سمرة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة الصديق العزيز والمخرج الكبير داوود عبد السيد”.

وتابع: “رحل صاحب الرؤية الصادقة والبصمة المتفردة، الذي قدّم للسينما المصرية أعمالًا ستظل حيّة في وجداننا”.

واختتم: "نسأل اللّٰه أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته و زوجته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان، رحم اللّٰه الأستاذ داوود عبد السيد".

ونعت نقابة المهن السينمائية ببالغ الحزن أحد أهم المخرجين المصريين والمؤثرين فن السينما، والحياة الثقافية المخرج الكبير داود عبد السيد، صاحب النضال الكبير في الحياة النقابيّة.

وقال نقيب السينمائيين مسعد فودة، إن داود عبد السيد قيمة فنية لا تعوض، وله بصمة كسينمائيّ مثقف، ووصفه بالمخرج العالمي.

ورحل صباح أمس وهو في بيته ويودعه جمهوره ومحبيه اليوم إلى مثواه الأخير من كنيسة ماري مرقص.

ولد داود عبد السيد 23 نوفمبر 1946، ووافته المنية يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ عن عمر ناهز ٧٩ عاما.

بدأ داود حياته المهنية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها فلم «الأرض» ليوسف شاهين و«الرجل الذي فقد ظله» لكمال الشيخ، و«أوهام الحب» لممدوح شكري.

له تاريخ طويل ومسيرة حافلة بعطاءات كثيرة أهمها «وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم» (1976)، «العمل في الحقل» (1979)، «عن الناس والأنبياء والفنانين» (1980).

حققت الأفلام لعبد السيد فرصةً للاحتكاك المباشر مع الناس، ومعرفةً أوسع وأعمق بالمجتمع المصري بجميع طبقاته.