قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإسكان: النمو العمراني العشوائي أدى لخسارة كبيرة في الأراضي الزراعية
شروط لن يستجاب الدعاء إلا بها.. تعرف عليها واغتنمها
بـ 57 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة
توتر وخلافات.. إعلام أمريكي يتوقع لقاء صعبا بين نتنياهو وترامب
وليد الركراكي قبل مواجهة زامبيا: حكيمي لا يقل عن صلاح ودياز دوره مهم
ليلة في حب النبراوي.. إشادة كبيرة بجهود النبراوي من نجوم الفن والمجتمع
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد

داوود
داوود
يارا أمين

نعى الفنان باسم سمرة، المخرج داود عبد السيد الذي توفي اليوم السبت، عن عمر ناهز 79 عاما.

وكتب باسم سمرة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة الصديق العزيز والمخرج الكبير داوود عبد السيد”.

وتابع: “رحل صاحب الرؤية الصادقة والبصمة المتفردة، الذي قدّم للسينما المصرية أعمالًا ستظل حيّة في وجداننا”.

واختتم: "نسأل اللّٰه أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته و زوجته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان، رحم اللّٰه الأستاذ داوود عبد السيد".

ونعت نقابة المهن السينمائية ببالغ الحزن أحد أهم المخرجين المصريين والمؤثرين فن السينما، والحياة الثقافية المخرج الكبير داود عبد السيد، صاحب النضال الكبير في الحياة النقابيّة.

وقال نقيب السينمائيين مسعد فودة، إن داود عبد السيد قيمة فنية لا تعوض، وله بصمة كسينمائيّ مثقف، ووصفه بالمخرج العالمي.

ورحل صباح أمس وهو في بيته ويودعه جمهوره ومحبيه اليوم إلى مثواه الأخير من كنيسة ماري مرقص.

ولد داود عبد السيد  23 نوفمبر 1946، ووافته المنية يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ عن عمر ناهز ٧٩ عاما.

بدأ داود حياته المهنية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها فلم «الأرض» ليوسف شاهين و«الرجل الذي فقد ظله» لكمال الشيخ، و«أوهام الحب» لممدوح شكري.

له تاريخ طويل ومسيرة حافلة بعطاءات كثيرة أهمها «وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم» (1976)، «العمل في الحقل» (1979)، «عن الناس والأنبياء والفنانين» (1980). 

حققت الأفلام لعبد السيد فرصةً للاحتكاك المباشر مع الناس، ومعرفةً أوسع وأعمق بالمجتمع المصري بجميع طبقاته.

الفنان باسم سمرة المخرج داود عبد السيد فيسبوك وفاة داوود عبد السيد داوود عبد السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| حكم إخراج الزكاة بطاطين .. داعية: خطأ كبير نقع فيه من وراء هذه الجملة.. نسيان هذا الأمر يجعل عملك مبتورا

اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع محافظ اسوان

تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع محافظ أسوان لمتابعة مشروعات منظومة النظافة والخطة الاستثمارية

مؤتمر أدباء مصر

الرواية المصرية وسؤال الهوية في ثالث جلسات مؤتمر أدباء مصر بالعريش

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد