أغنية بابا لـ عمرو دياب تتخطى 200 مليون مشاهدة في أقل من 6 أشهر

حققت أغنية بابا للهضبة عمرو دياب رقما استثنائيا على موقع يوتيوب، بعد ان تجاوزت حاجز 200 مليون مشاهدة خلال اقل من 6 اشهر على طرحها، لتصبح بذلك أول اغنية صيفية في عام 2025 تصل الى هذا العدد من المشاهدات عبر المنصة.

ويعكس هذا الانجاز مؤشرا واضحا على حجم التداول الواسع الذي حظيت به الأغنية خلال فترة زمنية قصيرة، مقارنة بأعمال موسيقية أخرى صدرت في الموسم ذاته.

وتم طرح أغنية بابا ضمن البوم ابتدينا لصيف 2025، وشهدت انتشارا لافتا داخل مصر وفي عدد من الدول العربية.

كما رافق نجاح الاغنية حالة نشاط فني بارزة لعمرو دياب خلال الموسم، حيث جاءت الاغنية لتؤكد استمرار حضوره القوي في الساحة الغنائية، وقدرته على تحقيق ارقام قياسية مع كل اصدار جديد.

ويعد هذا الرقم محطة جديدة تضاف الى سلسلة النجاحات الرقمية التي يحققها الهضبة خلال السنوات الاخيرة، في ظل تطور نمط الاستماع والاتجاه المتزايد للجمهور نحو المنصات المرئية والصوتية، ما يجعل الاغنية واحدة من اكثر أعمال الصيف تأثيرا وانتشارا.