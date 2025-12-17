عمرو دياب وشيرين.. أبرز فناني وأغاني الشرق الأوسط في 2025

تصدّر عمرو دياب قائمة أفضل الفنانين عالميًا من المنطقة، في إنجاز لا يُفاجئ جمهور الموسيقى العربية.

كما تصدّر عمرو دياب Spotify Wrapped في مصر هذا العام، لتؤكد أغانيه المتنوعة قدرتها المستمرة على ربط الأجيال وصناعة لحظات مشتركة.

وتؤكد عودة "تملي معاك" إلى قائمة أفضل الأغاني عالميًا أن بعض الأغاني تظل قريبة من الجمهور مهما مرّ الوقت.

أما شيرين، فقد شكّلت المشهد العاطفي لعام 2025 و اصبحت الصوت العاطفي الأبرز بوجود أربع أغانٍ لها ضمن قائمة أفضل 10 أغاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالميًأ، من بينها "كلام عينيه"، "الوتر الحساس"، و"على بالي"، إلى جانب إحدى أغنياتها الحديثة "بتمنا أنساك" التي وصلت إلى مستمعين في مصر وألمانيا والمملكة المتحدة. وتؤكد بيانات Spotify أن أعمال شيرين لا تزال تلامس الجمهور بشكل شخصي وعميق، وتحافظ على حضورها المؤثر عبر الزمن.



وضمّت القوائم أيضًا بعض الأغاني المميزة التي تركت أثرًا واضحًا على الجمهور. مثل أغنية "يا طبطب ودلع" لنانسي عجرم، إحدى أيقونات أوائل الألفينات، والتي وصلت إلى مستمعين جدد في إندونيسيا وتركيا. وواصلت أغنية "C’est La Vie" للايقونة خالد رحلتها العابرة للحدود من شمال أفريقيا إلى فرنسا والهند. كما بقي صوت فيروز رفيق الصباح لدى الكثير من المستمعين، حاضرة في قوائم التشغيل أثناء فترات القهوة و اللحظات الهادئة في العالم العربي. وشهدت القائمة أيضًا تواجد فنانين مثل تامر عاشور ورامي صبري، ما يعكس استمرار انتشار الأغنية العربية الرومانسية وقدرتها على التواصل مع جمهور عالمي خارج حدود المنطقة.

أبرز صُنّاع الراب والمهرجانات والبوب المتنوع في المشهد الموسيقي

إلى جانب النجوم الكلاسيكيين للبوب العربي، واصل روّاد الراب والمهرجانات والأنماط الموسيقية المتنوعة فرض حضورهم عالميًا.



وظل مروان بابلو، الاسم الذي برز عالميًا هذا العام، أحد الأصوات المؤثرة في مشهد الهيب هوب المصري، معتمدًا على المزج بين أسلوبه العميق والتجديد المستمر في موسيقاه. كما شهدت قائمة الأغاني الأكثر استماعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالميًأ هذا العام حضور عصام ساسا وإسلام كابونجا، صوتان بارزان في المهرجانات، ما يعكس قدرة هذا النوع الموسيقي على الوصول إلى جمهور عالمي.

وشهد عام 2025 أيضًا دخول أغنية "كلمنتينا "، التعاون بين سانت ليفانت ومروان موسى، إلى قائمة أفضل أغاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالميًا. ويعكس هذا العمل مزيجًا متصاعدًا من الهيب هوب، في توجه موسيقي متنوع أصبح يميز المشهد في المنطقة.



كما ضمّت القائمة أغنية "RAVE" للفنان الجزائري DXRK ダーク، الذي تصدّر في عام 2022 قائمة أكثر فناني المنطقة استماعًا عالميًا. وبعد ثلاث سنوات، لا تزال الأغنية تحظى باهتمام واسع من محبي الموسيقى الإلكترونية داخل المنطقة وخارجها، متجاوزة 513 مليون استماع.

وتُبرز هذه القوائم كيف تتحرك موسيقى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الحدود بثبات وتنوّع، من الكلاسيكيات الخالدة والأغاني الرومانسية، إلى الراب والمهرجانات وأغاني الفونك.



أفضل فناني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالميًا 2025

عمرو دياب

الجراندي طوطو

شيرين

عصام صاصا

تامر عاشور

إسلام كابونجا

نانسي عجرم

رامي صبري

فيروز

مروان بابلو



أفضل أغاني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالميًا 2025

شيرين – كلام عينيه

DXRK ダーク – RAVE

Saint Levant و مروان موسى – كلمانتينا

شيرين – الوتر الحساس

شيرين – بتمنى أنساك

خالد – C’est La Vie

عمرو دياب – تملي معاك

موراد & الجراندي طوطو – Ojos Sin Ver

نانسي عجرم – يا طبطب ودلع

شيرين – على بالي