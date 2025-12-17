قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأربعاء
متحدث الأوقاف: سعر الإيجار الجديد لأراضي الأوقاف أقل من السوق 10-15%
متحدث الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الدخول بناء على ارتفاع معدلات النمو
غياب عادل إمام وحضور نجوم الفن في عزاء شقيقته بمسجد الشرطة| صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
فن وثقافة

عمرو دياب وشيرين.. أبرز فناني وأغاني الشرق الأوسط في 2025

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدّر عمرو دياب قائمة أفضل الفنانين عالميًا من المنطقة، في إنجاز لا يُفاجئ جمهور الموسيقى العربية. 

كما تصدّر عمرو دياب Spotify Wrapped في مصر هذا العام، لتؤكد أغانيه المتنوعة قدرتها المستمرة على ربط الأجيال وصناعة لحظات مشتركة. 

وتؤكد عودة "تملي معاك" إلى قائمة أفضل الأغاني عالميًا أن بعض الأغاني تظل قريبة من الجمهور مهما مرّ الوقت.

أما شيرين، فقد شكّلت المشهد العاطفي لعام 2025 و اصبحت الصوت العاطفي الأبرز بوجود أربع أغانٍ لها ضمن قائمة أفضل 10 أغاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالميًأ، من بينها "كلام عينيه"، "الوتر الحساس"، و"على بالي"، إلى جانب إحدى أغنياتها الحديثة "بتمنا أنساك" التي وصلت إلى مستمعين في مصر وألمانيا والمملكة المتحدة. وتؤكد بيانات Spotify أن أعمال شيرين لا تزال تلامس الجمهور بشكل شخصي وعميق، وتحافظ على حضورها المؤثر عبر الزمن.
 

وضمّت القوائم أيضًا بعض الأغاني المميزة التي تركت أثرًا واضحًا على الجمهور. مثل أغنية "يا طبطب ودلع" لنانسي عجرم، إحدى أيقونات أوائل الألفينات، والتي وصلت إلى مستمعين جدد في إندونيسيا وتركيا. وواصلت أغنية "C’est La Vie" للايقونة خالد رحلتها العابرة للحدود من شمال أفريقيا إلى فرنسا والهند. كما بقي صوت فيروز رفيق الصباح لدى الكثير من المستمعين، حاضرة في قوائم التشغيل أثناء فترات القهوة و اللحظات الهادئة في العالم العربي. وشهدت القائمة أيضًا تواجد فنانين مثل تامر عاشور ورامي صبري، ما يعكس استمرار انتشار الأغنية العربية الرومانسية وقدرتها على التواصل مع جمهور عالمي خارج حدود المنطقة.

أبرز صُنّاع الراب والمهرجانات والبوب المتنوع في المشهد الموسيقي
إلى جانب النجوم الكلاسيكيين للبوب العربي، واصل روّاد الراب والمهرجانات والأنماط الموسيقية المتنوعة فرض حضورهم عالميًا.
 

وظل مروان بابلو، الاسم الذي برز عالميًا هذا العام، أحد الأصوات المؤثرة في مشهد الهيب هوب المصري، معتمدًا على المزج بين أسلوبه العميق والتجديد المستمر في موسيقاه. كما شهدت قائمة الأغاني الأكثر استماعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالميًأ هذا العام حضور عصام ساسا وإسلام كابونجا، صوتان بارزان في المهرجانات، ما يعكس قدرة هذا النوع الموسيقي على الوصول إلى جمهور عالمي.

وشهد عام 2025 أيضًا دخول أغنية "كلمنتينا "، التعاون بين سانت ليفانت ومروان موسى، إلى قائمة أفضل أغاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالميًا. ويعكس هذا العمل مزيجًا متصاعدًا من الهيب هوب، في توجه موسيقي متنوع أصبح يميز المشهد في المنطقة.

كما ضمّت القائمة أغنية "RAVE" للفنان الجزائري DXRK ダーク، الذي تصدّر في عام 2022 قائمة أكثر فناني المنطقة استماعًا عالميًا. وبعد ثلاث سنوات، لا تزال الأغنية تحظى باهتمام واسع من محبي الموسيقى الإلكترونية داخل المنطقة وخارجها، متجاوزة 513 مليون استماع.

وتُبرز هذه القوائم كيف تتحرك موسيقى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الحدود بثبات وتنوّع، من الكلاسيكيات الخالدة والأغاني الرومانسية، إلى الراب والمهرجانات وأغاني الفونك.
 

أفضل فناني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالميًا 2025
عمرو دياب
الجراندي طوطو
شيرين
عصام صاصا
تامر عاشور
إسلام كابونجا
نانسي عجرم
رامي صبري
فيروز
مروان بابلو
 

أفضل أغاني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالميًا 2025
شيرين – كلام عينيه
DXRK ダーク – RAVE
Saint Levant و مروان موسى – كلمانتينا
شيرين – الوتر الحساس
شيرين – بتمنى أنساك
خالد – C’est La Vie
عمرو دياب – تملي معاك
موراد & الجراندي طوطو – Ojos Sin Ver 
نانسي عجرم – يا طبطب ودلع

شيرين – على بالي

عمرو دياب شيرين نانسي عجرم

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

جانب من الحدث

سكرتير الوادي الجديد يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح بمخالفات البناء

المضبوطات بالغربية

ضبط ربع طن صدور دواجن مجهولة المصدر وبدون بيانات بالغربية

محافظ الغربية

الغربية تختتم اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات النواب 2025 وسط انتظام كامل للعملية الانتخابية

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

