طيران الرياض يطلق أولى رحلاته اليومية إلى هيثرو بلندن
هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق؟.. علي جمعة يجيب
انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور
نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي
تقارير إسرائيلية: حماس متمسكة بسلاحها رغم الاتفاق
دعاء الصباح للرزق.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب السماء
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
رياضة

أحمد صالح: الزمالك لا يقف على أي لاعب وجماهيره هي السر في الانتصارات

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «زملكاوي»، أنه ساهم شخصيًا في انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، بعدما قام بدفع مبلغ 50 ألف جنيه من ماله الخاص لنادي بلدية المحلة لتسهيل الصفقة، موضحًا أن انضمامه للفريق الأبيض كان حلمًا بالنسبة له، ولم يتردد في بذل أي جهد لتحقيقه.

الزمالك كيان لا يعتمد على لاعب واحد

وشدد أحمد صالح على أن الزمالك لا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه أو نجوميته، معتبرًا أن قوة الفريق تكمن في الروح الجماعية والعزيمة التي تميز لاعبيه. وأضاف أن تاريخ الزمالك حافل بالنجوم الذين تعاقبوا على الدفاع عن ألوانه، لكن النادي ظل كبيرًا ومستمرًا في المنافسة على البطولات بفضل منظومته وجماهيره العريضة.

جماهير الزمالك هي الداعم الأول للفريق

وأشاد نجم الزمالك السابق بالدور الكبير الذي تلعبه جماهير القلعة البيضاء في دعم اللاعبين والجهاز الفني في كل الأوقات، سواء في الفوز أو الخسارة، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري والتشجيع المتواصل يمثلان حافزًا قويًا يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر. واعتبر صالح أن الانتصارات التي يحققها الزمالك في مختلف البطولات ما كانت لتتحقق لولا هذا الدعم الجماهيري الكبير.

عودة دونجا تمنح الزمالك توازنًا فنيًا
 

وتطرق أحمد صالح للحديث عن نبيل عماد “دونجا”، مشيدًا بإمكاناته العالية ودوره المهم في وسط الملعب، مشيرًا إلى أن عودته للمشاركة في المباريات المقبلة ستمنح الفريق توازنًا فنيًا كبيرًا بفضل قدراته الدفاعية وخبراته في التعامل مع الضغط داخل الملعب.

واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع — لاعبين وجماهير وإدارة — الالتفاف حول الفريق لتحقيق المزيد من البطولات وإعادة الزمالك إلى مكانته الطبيعية بين كبار القارة


 

