بالأسماء .. إقالة 7 مدربين فى دوري المحترفين

شهدت منافسات بطولة دوري المحترفين هذا الموسم 2025- 2026 سلسلة من استقالات وإقالات المدربين، كان آخرها استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب أسوان، بعد التعادل السلبي مع راية في الجولة السابعة لتصبح الاستقالة السابعة في البطولة.

تأتي سلسلة الإقالات في الأندية التي تشارك ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين عقب سوء النتائج وتراجع أداء اللاعبين في ظل تواجد المدربين الذين أخفقوا في ترجمة الفكر التدريبي الخاص بهم داخل المستطيل الأخضر.

وجاءت قائمة المدربين الراحلين فى الموسم الحالي على النحو التالي:

حسام عبد العال: رحل عن تدريب فريق بلدية المحلة.

أيمن المزين: رحل عن تدريب فريق السكة الحديد وفريق مودرن.

منير عقيلة: رحل عن تدريب فريق مالية كفر الزيات.

عطية السيد: رحل عن تدريب فريق الترسانة.

جمعة مشهور: رحل عن تدريب فريق وي.

علاء نوح: رحل عن تدريب فريق طنطا.

أمير عزمي: رحل عن تدريب أسوان

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

وكان قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.