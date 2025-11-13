قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

رباب الهواري

أكد شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة بحق أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي ولاعب الزمالك خوان بيزيرا بعد أحداث مباراة السوبر جاءت منطقية ومتوازنة.

وقال غريب خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “العقوبات الموقعة على زيزو وبيزيرا عقوبات طبيعية، الناس اتكلمت لأن الاتحاد أصدرها في البداية خالية من الأهلي ثم تدارك الأمر، لكن في المجمل العقوبات معقولة”.

وأضاف: “ده كان بروتوكول رسمي وكان لازم يخرج بشكل جيد علشان الحساسية والشكل العام، لأن دي مباراة قمة بتمثل الكرة المصرية”.

وتحدث شوقي غريب عن أداء الأهلي تحت قيادة المدرب الدنماركي توروب، قائلًا: “فيه اختلاف كبير في أداء الأهلي مع بيس توروب، في البداية كان بيتعرف على اللاعبين وطبيعة الدوري، لكن ليه فكر واضح وأسلوب مميز في الأداء والتفكير”.


وتابع: “شفنا فكره في الطريقة اللي لعب بيها وتغييراته، ولما اعتمد على الكثافة الدفاعية في الشوط التاني أمام الزمالك كان دا لصالح الفريق وضمن فكره التطويري، هو ناجح حتى الآن وأضاف للأهلي إضافة كبيرة”.

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
إيلون ماسك
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
