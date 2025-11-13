لا زيزو ولا ميزو .. مجدي عبد الغني ينتقد رواتب لاعبي الدوري المصري

انتقد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الارتفاع الكبير في رواتب لاعبي الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن الأرقام التي يحصل عليها بعض النجوم لا تعكس مستوياتهم داخل المستطيل الأخضر.

وقال عبد الغني خلال ظهوره في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “أنا شايف إن مفيش لاعب في الدوري المصري يستحق ياخد مليون دولار أو مليون ونص دولار في الموسم. لا زيزو ولا ميزو ولا أي حد تاني يستحق الرقم دا”.

وأضاف: “إحنا واحنا بنتفرج مش شايفين سوبر مان في الملعب، اللي ياخد المبلغ دا لازم يكون زي مارادونا، يراوغ من المرمى للمرمى ويسجل بنفسه”. وأكد أن المبالغة في عقود اللاعبين لا تخدم الكرة المصرية، بل تخلق حالة من عدم التوازن داخل الأندية وتزيد من الأعباء المالية عليها دون مردود فني حقيقي.

توقع خسارة الزمالك أمام الأهلي

وتحدث عبد الغني أيضًا عن خسارة الزمالك الأخيرة أمام الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أنه لم يتفاجأ بالنتيجة. وقال: “كنت متوقع هزيمة الزمالك لأن إسكواد الفريق أقل بكتير من إسكواد الأهلي”.

وأوضح أن الفارق في الإمكانيات بين الفريقين واضح للجميع، سواء على مستوى اللاعبين أو الدعم المالي والإداري. وأضاف: “الكرة دلوقتي اتطورت، وبقت في زمن النادي اللي عنده قدرات مالية كبيرة هو اللي يقدر ينافس ويبقى صاحب القوة العظمى”.

رسالة للأندية: الاستثمار الذكي أهم من الصرف العشوائي

وختم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تعيد الأندية المصرية حساباتها المالية، وتربط الأجور بالمستوى الفني الحقيقي، بدلًا من الإنفاق المبالغ فيه على لاعبين لا يصنعون الفارق داخل الملعب.



