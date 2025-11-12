القطبان في الصورة.. اعرف أسباب عقوبات السوبر المصري بالتفاصيل

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات بطولة كأس السوبر المصري 2025/2026،

وشهد السوبر المصري بعض الأحداث خصوصا في لقائي نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وتحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا .

وشهدت عقوبات لجنة العقوبات توقيع غرامة مالية على لاعب النادي الأهلي أحمد مصطفي زيزو.

زيزو لاعب النادي الأهلي

أقرت لجنة العقوبات توقيع غرامة مالية على أحمد مصطفى محمد سيد لاعب النادي الأهلي قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج وعدم مصافحة هشام ناصر نائب رئيس نادي الزمالك على منصة التتويج بالسوبر عقب هزيمة الزمالك.

خوان ألفينا بيزيرا لاعب نادي الزمالك

وأقرت لجنة العقوبات أيضا ب⁠توقيع غرامة مالية على خوان ألفينا بيزيرا لاعب نادي الزمالك قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج والتي شهدت رفضه لمصافحة أشرف صبحي، وزير الرياضة، خلال مراسم تسليم ميداليات السوبر المصري.

كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز

وشملت عقوبات لجنة المسابقات إيقاف كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وذلك بسبب طرده للاعتراض خلال مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع أمام سيراميكا كليوبترا.