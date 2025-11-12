قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك الأهلي يهزم سموحة وديا بثنائية استعدادا لعودة الدوري
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة
صدمة للزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عقوبات السوبر المصري
صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد
بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
تعليق مثير من الغندور على بيان الأهلي بشأن زيزو

علا محمد

علق الإعلامي خالد الغندور، على بيان الأهلي، بشأن الدفاع عن لاعبه أحمد سيد زيزو، ضد هجوم جماهير نادي الزمالك ضده في المباراة الماضية بنهائي كأس السوبر المصري.


وكتب خالد الغندور :"اهم كلام الأهلي في بيانه  هو رفضه المساس بحقوق لاعبيه و  يطالب بتطبيق اللوائح و القوانين و استعادة الحقوق الأدبية  للاعبه و رد اعتباره ترسيخا للقيم الأخلاقية و طبعا ده كلام ينطبق علي زيزو و شيكابالا و رمضان صبحي و عبد الله السعيد  و إمام عاشور   و الحضري و جمال عبد الحميد".

أكد مصدر بنادي الزمالك أن ناديه لم يكتف بالشكوى التي قدمها إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد مصطفى"زيزو" لاعب الأهلي، بل تم إرسال شكوى أخرى للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم يطلب فيها معاقبة "زيزو" لأنه كما ورد بالخطاب ( تعمد الإساءة إلى كيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج عقب انتهاء مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر يوم الأحد الماضي ) ، وهو أمر غير مقبول من اللاعب أو أي فرد مهما كان في منظومة الكرة المصرية .

ولم يشر الزمالك في الخطاب الموجه إلى رئيس اتحاد الكرة إلى بنود لائحة الانضباط ، بل وضع أبو  ريدة أمام مسؤوليات منصبه خاصة وأنه شاهد عيان على الواقعة التي تسيء إلى سمعة الرياضة المصرية عامة .

