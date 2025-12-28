عيب ولا يليق.. إعلامي ينتقد إقامة مباريات كأس مصر خلال أمم أفريقيا

وجه الإعلامي كريم رمزي رسالة قوية إلى مسئولي اتحاد الكرة بشأن إقامة مباريات كأس مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال كريم رمزي، في تصريحات لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو “ميجا اف ام”: “لا أعلم ما السبب وراء إقامة مباريات في كأس مصر خلال بطولة مثل أمم أفريقيا، والتي تشهد مباريات قوية لمنتخب مصر”.

وأضاف: "ما يحدث من اتحاد الكرة "عيب وميصحش"، هناك منتخب يشارك في بطولة كاس الأمم الأفريقية فلا يصح أن نتحدث عن مباريات محلية في كأس مصر".

وتابع: “ما يقدمه حسام حسن مع منتخب مصر في أمم أفريقيا يستحق الإشادة على اجتهاده، وهو لاعب ومدرب مجتهد”.