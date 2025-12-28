مدرب أنجولا: مصر تستحق التأهل.. ولقاء الفراعنة غدا صعب

علق الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني لـ منتخب أنجولا، على مواجهة منتخب مصر الوطني غدا، الاثنين، فى ختام مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



وتأهل منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن، لدور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.



وقال باتريس بوميل، عبر المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر الوطني: “مباراة الفراعنة صعبة، وإراحة الفراعنة بعض لاعبيه الأساسيين حال حدوثها لن تؤثر على قوة الفريق”.

وأوضح أن "الفراعنة" يمتلكون قائمة غنية بالعناصر المميزة.

وأضاف مدرب أنجولا: “لا أعلم ما إذا كان منتخب مصر سيُريح لاعبيه الأساسيين أم لا، لكن ذلك لا يغير الكثير، ومنتخب مصر يمتلك لاعبين أقوياء سواء المحترفين في أوروبا والخليج أو عناصر الدوري المحلي الذين يشاركون باستمرار في البطولات القارية”.



وتابع: “منتخب أنجولا لا يملك خيارا آخر سوى تحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التأهل في ظل سوء التوفيق حال دون تحقيق نتائج إيجابية في الجولتين الماضيتين”.

واستطرد: “سنلعب من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث، وسنركز على أنفسنا ونؤمن بقدراتنا”.

وأردف: “تابعت مباراتي منتخب مصر في دور المجموعات”، معتبرًا أن الفراعنة أظهروا قوة ذهنية كبيرة خاصة فى مواجهة جنوب أفريقيا التي خرجوا منها بشباك نظيفة، مؤكدًا أنهم يستحقون التأهل.



وعن شيكو بانزا، لاعب الزمالك، قال بوميل: “لاعب مهم في صفوف منتخب أنجولا لما يمتلكه من مهارات وسرعة، فضلًا عن معرفته الجيدة بالكرة المصرية، ما يجعله جاهزًا للمشاركة في أي وقت”.

وأكمل: “المشاركة في البطولة تهدف أيضًا إلى الإعداد للمستقبل ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب لاكتساب الخبرات، مع السعي في الوقت نفسه لمواصلة المشوار في البطولة”.

واختتم بوميل تصريحاته قائلا: “هدف منتخب مصر الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا وهو متمرس في البطولات الأفريقية، كما أن الفراعنة تعتبر أقوى فريق في المجموعة”.

وأضاف: 'أبارك لمصر على التأهل إلى الدور التالي".