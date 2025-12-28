حسام حسن قدوة| تريزيجيه: جاهزون لعبور أنجولا وهدفنا التتويج بلقب كان 2025

سلط محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الوطني الضوء على مباراة أنجولا غدا الإثنين فى بطولة كأس إفريقيا 2025.

قال محمود تريزيجيه عبر المؤتمر الصحفي : بعد الطرد كلنا كنا بنقول الماتش دة مش هيطلع من إيدينا عشان خاطر بلدنا.

تابع تريزيجيه: أنجولا منتخب قوي ونلعب للفوز في أي مباراة بدأنا الاستعداد لمباراة انجولا عقب انتهاء لقاء جنوب أفريقيا مباشرة.



أضاف: ⁠نلعب للفوز في أي مباراة نخوضها نمتلك لاعبين كبار دائما

- تحت أمر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في اللعب في أي مركز وجاهز في اي وقت .

واصل: ⁠تواجدنا في المغرب لهدف واحد وهو تحقيق الفوز و البطولة ، ورفع اسم بلدنا عاليًا.



وأكمل تريزيجيه: ⁠حسام حسن مثل أعلي لكل لاعبي منتخب مصر ، وهو اسطورة مصرية كبيرة ، ويمتلك فنيات عالية وروح و اصرار كبيرة .

وأتم: وجود مدرب بحجم و اسم حسام حسن و إبراهيم حسن مكسب و يمنحك قوة في حديثه معنا خاصة أنهما قدوة و حصلا علي العديد من الألقاب مع المنتخب .

