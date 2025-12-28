قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
وزير الداخلية مُهنئًا قيادات ورجال الشرطة: عام جديد حافل بالعمل لترسيخ الأمن والاستقرار
رياضة

حسام حسن قدوة| تريزيجيه: جاهزون لعبور أنجولا وهدفنا التتويج بلقب كان 2025

تريزيجيه
يسري غازي

سلط محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الوطني الضوء على مباراة أنجولا غدا الإثنين فى بطولة كأس إفريقيا 2025.

قال محمود تريزيجيه عبر المؤتمر الصحفي : بعد الطرد كلنا كنا بنقول الماتش دة مش هيطلع من إيدينا عشان خاطر بلدنا.

تابع تريزيجيه: أنجولا منتخب قوي ونلعب للفوز في أي مباراة بدأنا الاستعداد لمباراة انجولا عقب انتهاء لقاء جنوب أفريقيا مباشرة.

 
أضاف: ⁠نلعب للفوز في أي مباراة نخوضها نمتلك لاعبين كبار دائما 
- تحت أمر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن  في اللعب في أي مركز  وجاهز في اي وقت .

واصل: ⁠تواجدنا في المغرب لهدف واحد وهو تحقيق الفوز و البطولة ، ورفع اسم بلدنا عاليًا.


وأكمل تريزيجيه: ⁠حسام حسن مثل أعلي لكل لاعبي منتخب مصر ، وهو اسطورة مصرية كبيرة ، ويمتلك فنيات عالية وروح و اصرار كبيرة .

وأتم: وجود مدرب بحجم و اسم حسام حسن و إبراهيم حسن مكسب و يمنحك قوة في حديثه معنا خاصة أنهما قدوة و حصلا علي العديد من الألقاب مع المنتخب .

واصل تريزيجيه قبل مواجهة انجولا: ⁠حسام حسن مثل أعلي لكل لاعبي منتخب مصر ، وهو اسطورة مصرية كبيرة ، ويمتلك فنيات عالية وروح و اصرار كبيرة .

واختتم تريزيجيه حديثه قائلا: ⁠وجود مدرب بحجم و اسم حسام حسن و إبراهيم حسن مكسب و يمنحك قوة في حديثه معنا خاصة أنهما قدوة و حصلا علي العديد من الألقاب مع المنتخب .

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

