تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا

أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر، أهمية مواجهة جنوب أفريقيا في مشوار البطولة، مشددًا على أن المباراة تمثل محطة مهمة في ترتيب المجموعة، وأن هدف «الفراعنة» هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال تريزيجيه، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، إن الجهاز الفني واللاعبين درسوا منتخب جنوب أفريقيا بشكل جيد، مؤكدًا جاهزية المنتخب لتقديم أداء قوي يليق بطموحات الجماهير المصرية وإسعادها.

وأوضح نجم المنتخب أن هناك اجتماعات مستمرة بين الجهاز الفني واللاعبين من أجل الوقوف على الإيجابيات والسلبيات والعمل على معالجتها، مشيرًا إلى أن منتخب مصر كان الطرف الأفضل في مباراة زيمبابوي، ونجح في حسم الفوز في الدقائق الأخيرة.

وأضاف تريزيجيه أن لاعبي المنتخب تعاهدوا على القتال من أجل الفوز في كل المباريات، والتعامل مع كل مواجهة على أنها نهائي بطولة لا يقبل القسمة على اثنين.

وتطرق لاعب المنتخب إلى ذكرى الخروج من دور الـ16 في أمم أفريقيا 2019 أمام جنوب أفريقيا، واصفًا إياها بالذكرى السيئة، لكنه أكد أن اللاعبين تجاوزوا الماضي، وهم جاهزون تمامًا لمباراة الغد بعزيمة ورغبة قوية في تحقيق الفوز.

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالإشارة إلى أن منتخب مصر وصل إلى مرمى زيمبابوي أكثر من 33 مرة، وهو رقم قياسي، مؤكدًا أن التدريبات الأخيرة ركزت على ضرورة استغلال الفرص والهجمات بشكل أفضل في المباريات المقبلة، وترجمتها إلى أهداف.