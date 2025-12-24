قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ركلة تريزيجيه المهدرة ضمن أرشيف أفضل اللحظات في الفيفا بكأس العالم

تريزيجيه
تريزيجيه

استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قائمة بأفضل اللحظات والصور التي شهدتها مسابقاته خلال عام 2025، وذلك مع اقتراب نهاية العام واستعدادًا لدخول 2026.

وشهد العام الحالي 2025 تنظيم العديد من البطولات البارزة، أبرزها كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقًا، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بهذا الشكل الجديد، بجانب بطولات كأس العالم للشباب والناشئين وكأس العرب في قطر.

ركلة جزاء تريزيجيه التي أهدرها ضد إنتر ميامي في مونديال الأندية

واختار فيفا صورة ركلة الجزاء التي أهدرها محمود حسن تريزيجيه، نجم الأهلي، أمام إنتر ميامي الأمريكي بافتتاح كأس العالم للأندية، مع إبراز تألق حارس إنتر ميامي، أوسكار أوستاري، الذي حافظ على نظافة شباكه وساهم في انتهاء المباراة بالتعادل السلبي 0-0.

تألق أوستاري حارس إنتر ميامي ضد الأهلي

وعلق الموقع الرسمي لفيفا على الصورة قائلاً: «تألق أوستاري في افتتاح كأس العالم للأندية.. حيث أُقيمت أول مباراة بتاريخ البطولة على ملعب هارد روك في 14 يونيو، وكان نجم المباراة بعد تصديه لركلة جزاء تريزيجيه».

بالمر وديمبيلي

كما اختار فيفا صورة تجمع بين كول بالمر نجم تشيلسي الإنجليزي وعثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي التُقطت من أعلى مركز روكفلر، للإعلان عن نهائي مونديال الأندية 2025، الذي تُوّج به تشيلسي بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

وشملت أفضل لحظات فيفا أيضًا هدف أسامة طنان نجم منتخب المغرب الثاني في نهائي كأس العرب 2025 أمام الأردن، وهدف أسامة الزابيري لاعب منتخب المغرب أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب، بالإضافة إلى تألق ماتفي سافونوف، حارس مرمى باريس سان جيرمان، في فوز فريقه على فلامنجو البرازيلي بركلات الترجيح في نهائي كأس الانتركونتيننتال 2025.

تريزيجيه الأهلي النادي الأهلي فيفا فريق الأهلي

