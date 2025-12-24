قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
بروتوكول تعاون أكاديمي بين جامعتى بورسعيد و عمّان الأهلية لتعزيز الشراكة العلمية والبحثية

محمد الغزاوى

وقّعت جامعة بورسعيد بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة عمّان الأهلية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال جامعة بورسعيد للأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، حيث كان في استقباله الدكتور شريف يوسف صالح رئيس الجامعة، والدكتور محمد كامل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب لفيف من عمداء كليات الجامعة، و أمين عام الجامعة، وأعضاء مكتب التعاون الدولي.

بروتوكول تعاون أكاديمي بين جامعتى بورسعيد و عمّان الأهلية لتعزيز الشراكة العلمية والبحثية

وخلال اللقاء، بحث رئيسا الجامعتين آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، شملت تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإطلاق برامج دراسات عليا مشتركة، والمشاركة في المشروعات البحثية الدولية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي لدى الجانبين.

وأكد الطرفان أهمية إرساء شراكة مؤسسية طويلة الأمد تُسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز التعاون البحثي، بما يدعم الحضور الأكاديمي للجامعتين على المستويين الإقليمي والدولي، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين، أعرب خلالها الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن بالغ سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكّدًا تقديره لهذه الخطوة التي تمثل انطلاقة حقيقية لتوسيع مجالات التعاون المشترك.

و عبّر عن اعتزازه بجمهورية مصر العربية وما تزخر به من علماء أجلاء في مختلف فروع المعرفة.

وفي كلمته، أكد الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة عمّان الأهلية يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية الدولية.

وأشار إلى أن مثل هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتبادل الخبرات، ودعم البحث العلمي، ورفع كفاءة الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، معربًا عن تطلعه لأن تسفر هذه الاتفاقية عن مشروعات علمية وبحثية مثمرة تخدم الجانبين.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

