وقّعت جامعة بورسعيد بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة عمّان الأهلية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين.



جاء ذلك خلال استقبال جامعة بورسعيد للأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، حيث كان في استقباله الدكتور شريف يوسف صالح رئيس الجامعة، والدكتور محمد كامل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب لفيف من عمداء كليات الجامعة، و أمين عام الجامعة، وأعضاء مكتب التعاون الدولي.

بروتوكول تعاون أكاديمي بين جامعتى بورسعيد و عمّان الأهلية لتعزيز الشراكة العلمية والبحثية

وخلال اللقاء، بحث رئيسا الجامعتين آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، شملت تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإطلاق برامج دراسات عليا مشتركة، والمشاركة في المشروعات البحثية الدولية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي لدى الجانبين.

وأكد الطرفان أهمية إرساء شراكة مؤسسية طويلة الأمد تُسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز التعاون البحثي، بما يدعم الحضور الأكاديمي للجامعتين على المستويين الإقليمي والدولي، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين، أعرب خلالها الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن بالغ سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكّدًا تقديره لهذه الخطوة التي تمثل انطلاقة حقيقية لتوسيع مجالات التعاون المشترك.

و عبّر عن اعتزازه بجمهورية مصر العربية وما تزخر به من علماء أجلاء في مختلف فروع المعرفة.

وفي كلمته، أكد الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة عمّان الأهلية يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية الدولية.

وأشار إلى أن مثل هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتبادل الخبرات، ودعم البحث العلمي، ورفع كفاءة الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، معربًا عن تطلعه لأن تسفر هذه الاتفاقية عن مشروعات علمية وبحثية مثمرة تخدم الجانبين.