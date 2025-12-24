قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
رياضة

الأهلي يوافق على سفر بلال عطية للخضوع لفترة معايشة مع هانوفر الألماني

بلال عطية
بلال عطية
عبدالله هشام

وافق مسؤولو النادي الأهلي على سفر اللاعب الشاب بلال عطية، المنضم لفريق الناشئين بالنادي، إلى ألمانيا لإجراء فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني، يأتي ذلك بعد أن أبدى النادي الألماني رغبته في تقييم قدرات اللاعب بشكل مباشر قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التعاقد معه.

ومن المقرر أن يغادر بلال عطية إلى ألمانيا خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير القادم، لخوض فترة المعايشة، وبعدها سيتم تحديد ما إذا كان سينتقل إلى هانوفر أم يستمر ضمن صفوف الأهلي.

مباراة الأهلي ضد غزل المحلة 

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي مباراة غزل المحلة التي اقيمت مساء اليوم بملعب الأخيرة 2-1 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي ببطولة كأس عاصمة مصر .

اعتمد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تلك المباراة علي على مجموعة من عناصر فريق الشباب والناشئين لمنحهم أكبر فرصة ممكنة من المشاركة في المباريات، وللوقوف على مستوى العديد من العناصر بقطاع الناشئين لتدعيم صفوف الفريق الأول بشكل مستمر.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد سيحا في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي ومصطفى العش وأحمد عابدين ومهند الشامي؛ وفي خط الوسط: إبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وحسين الشحات وعمر معوض ومحمد رأفت، وفي الهجوم حمزة عبد الكريم.

واظهرت المباراة تفوق واضح لاربع لاعبين وهم:

ابراهيم الاسيوطي
يعد ابراهيم محمد وشهرته الاسيوطي واحد من أكبر مكاسب الموسم الحالي لفريق الشباب بالأهلي بعد ان تم ضمه قبل بداية الموسم من اسمنت اسيوط مقابل مليون جنيه فقط، ويجيد ابراهيم في مركز الظهير الأيمن وكذلك الجناح الأيمن


عمر سيد معوض
يعد عمر سيد معوض أحد ابرز العناصر والمواهب الكبيرة في كرة القدم المصرية وكان قريبا للغاية في الإحتراف بالدوري الاسباني ولكن تعرض للاصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية .

حمزة عبدالكريم
شارك حمزة عبدالكريم لأول مرة لمباراة كاملة مع الفريق الأول للاهلي منذ تصعيدة، وتلقي حمزة عبدالكريم لاعب ناشئ الفريق الاحمر مواليد 2008 عرضا من برشلونة وحتي الأن لم يتم حسم الموقف بشكل نهائي

ابراهيم عادل
يعد ابراهيم عادل من ابرز واهم لاعبي قطاع الناشئين بالأهلي حيث أنه من مواليد 2005 ويجيد اللعب في أكثر من مركز سواء قلب الدفاع او الظهير الأيمن أوالمهاجم.

الأهلي النادي الأهلي بلال عطية فريق الأهلي هانوفر الألماني

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

سورة قبل النوم في رجب

أفضل سورة قبل النوم في رجب.. اقرأها الليلة تستيقظ بلا ذنوب في الصباح

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

متحف المصري الكبير

أبرز الأحداث العالمية في 2025.. افتتاح مهيب للمتحف المصري الكبير يتصدر المشهد الثقافي العالمي

لجنة أراضي الدولة

اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة: 81 الف قطعة جاهزة للاستثمار

بالصور

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

