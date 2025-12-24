«الخطيب» تواصل معي.. أحمد شعبان يكشف كواليس فشل انضمامه للأهلي | فيديو

كشف أحمد شعبان، لاعب بتروجت السابق، أنه تلقى عروضًا من ناديي الأهلي والزمالك للانضمام إلى صفوفهما خلال مسيرته الاحترافية.

وقال شعبان، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن تواصله مع محمود الخطيب جاء بعد أحد البرامج التلفزيونية على قناة فضائية، حيث طلب منه الانضمام للأهلي، واصفًا هذا التواصل بأنه كان وسامًا على صدره وأسعده كثيرًا.

وأضاف لاعب بتروجت السابق أن الأزمة المتعلقة برحيل وليد سليمان وإصراره على الانتقال للأهلي أدت إلى تمسك إدارة بتروجت ببقائه داخل الفريق، مطالبة بعدم السماح له بالرحيل في ذلك الوقت، ما أثر على قراراته بشأن الانتقال للأندية الكبرى.

