أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه
25 مليون جنيه لا تكفي.. مُفاجأة في مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
بعد 30 سنة خدمة .. استقالة نائب رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي لهذا السبب
مستوى غير مسبوق .. أسعار الذهب تواصل الصعود محليًا وعالميًا
الفضة تلمع من جديد .. أفضل طرق الاستثمار وتوقعات 2026 والتوقيت الأنسب للشراء
حمادة صدقي يكشف كواليس الفوز على زيمبابوي.. ويُحدّد أزمة منتخب مصر الدفاعية
هل يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة؟.. الإفتاء توضح الفئة الأحق بالأموال
أسعار الدواجن تُخالف التوقعات وتحلّق بهدوء قبل أعياد الميلاد | تفاصيل
في دقيقة واحدة .. تفاصيل استخراج فيش جنائي بأسرع وقت
«باب الخلق» الأقرب لقلبي.. محمود سعد يكشف كواليس برنامجه الأهم في مسيرته|فيديو
رئيس مجلس النواب الليبي ينعى الفريق أول محمد الحداد
محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»
رياضة

25 مليون جنيه لا تكفي.. مُفاجأة في مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي

سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة في تجديد النادي الأهلي عقد اللاعب حسين الشحات.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "اللاعب يرغب في الحصول على مقابل مادي يتخطى 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، بخلاف عوائد الإعلانات، إلى جانب رفضه وضع بند يربط قيمة عقده بنسبة المشاركة، في حين يتمسك الأهلي بعرضه الذي يصل إلى 25 مليون جنيه شامل الإعلانات".

وتابع: "الخلاف يمتد أيضًا إلى مدة التعاقد، حيث يسعى حسين الشحات للتجديد لمدة موسمين مع إضافة موسم ثالث بموافقة الطرفين، بينما تصر إدارة الأهلي على التجديد لموسم واحد فقط مع وجود موسم إضافي اختياري".

وأضاف: "اللاعب يفكر، في حال تمسك الأهلي بعرضه الحالي، في الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم مع التجديد لموسمين، من أجل الاستفادة ماليًا من أي عرض خارجي محتمل".

