25 مليون جنيه لا تكفي.. مُفاجأة في مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة في تجديد النادي الأهلي عقد اللاعب حسين الشحات.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "اللاعب يرغب في الحصول على مقابل مادي يتخطى 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، بخلاف عوائد الإعلانات، إلى جانب رفضه وضع بند يربط قيمة عقده بنسبة المشاركة، في حين يتمسك الأهلي بعرضه الذي يصل إلى 25 مليون جنيه شامل الإعلانات".

وتابع: "الخلاف يمتد أيضًا إلى مدة التعاقد، حيث يسعى حسين الشحات للتجديد لمدة موسمين مع إضافة موسم ثالث بموافقة الطرفين، بينما تصر إدارة الأهلي على التجديد لموسم واحد فقط مع وجود موسم إضافي اختياري".

وأضاف: "اللاعب يفكر، في حال تمسك الأهلي بعرضه الحالي، في الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم مع التجديد لموسمين، من أجل الاستفادة ماليًا من أي عرض خارجي محتمل".