سافر البرتغال دون إذن .. «الغندور» يكشف مفاجأة بشأن حارس الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف حارس مرمى نادي الزمالك الشاب عمر عبد العزيز من الاستمرار في القلعة البيضاء.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "عمر عبد العزيز، حارس الزمالك الشاب، سافر دون إذن النادي إلى البرتغال من أجل التعاقد مع نادي فاميلي البرتغالي، وهذا النادي تابع لأتلتيكو مدريد. رجع من السفر اليوم وأبلغ النادي أنه كان يعاني من برد، وهو سبب عدم حضوره التدريبات، وعقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم".

ويأتي هذا الغياب في توقيت حساس، خاصة أن عقد الحارس الشاب مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري في شهر يناير المقبل، وهو ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر في حال عدم تجديد تعاقده.

ولا تزال إدارة قطاع الناشئين تترقب موقف اللاعب، في ظل غياب أي رد رسمي منه حتى الآن، وسط تساؤلات حول مستقبله خلال المرحلة المقبلة.