جامعة القاهرة الأهلية تطبق التعليم التفاعلي في الطب البيطري من خلال فعالية “Histology Activity Day”

نظّم برنامج الطب البيطري فعالية علمية متميزة بعنوان “Histology Activity Day”،في إطار التوجه الاستراتيجي لجامعة القاهرة الأهلية نحو تطبيق أساليب التعليم الحديثة القائمة على التفاعل والتعلم التطبيقي، وذلك ضمن أنشطة مقرر الهستولوجي، بهدف تعميق الفهم العلمي وتنمية المهارات الأكاديمية والبحثية لدى الطلاب.



وشهدت الفعالية تقسيم الطلاب إلى فرق عمل، حيث قامت كل مجموعة بإعداد وتقديم عرض علمي (Presentation) للجزء المخصص لها، أعقبه نقاش أكاديمي منظم، عكس مستوى الاستيعاب العلمي لدى الطلاب، وقدرتهم على الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية لعلم الأنسجة.

وجاءت الفعالية بحضور كل من: الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي،

والدكتور أحمد سمير، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأم، والدكتور خالد مهران، مدير برنامج الطب البيطري بجامعة القاهرة الأهلية، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس مقرر الهستولوجي.

وأسهمت مناقشة العروض العلمية للطلاب تحت إشراف أكاديمي مباشر في تحقيق عدد من الأهداف التعليمية المهمة، من أبرزها تنمية مهارات العرض والتواصل العلمي، وتعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتقبّل الرأي الآخر، فضلًا عن توسيع آفاق التفكير النقدي والإبداعي، وتشجيع الطلاب على التحليل العلمي والتفكير خارج الأطر التقليدية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الدعم الكامل والتوجيه المستمر من الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وحرصه على توفير بيئة تعليمية محفزة ومتكاملة، مع المتابعة الدائمة من إدارة الجامعة لضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق مخرجات تعليمية متميزة، تسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل والبحث العلمي.