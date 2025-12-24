قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرية الفرنسية تحبط تهريب مخدرات بقيمة 142 مليون دولار في بحر العرب
أجواء شديدة البرودة وشبورة صباحية.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-12-2025
جامعة القاهرة تكرم رؤساء جامعات من أبنائها في احتفالية عيد العلم
الكيلو بـ180 جنيها.. تحذيرات رسمية من الزراعة بشأن تلك اللحوم
عمليات إجلاء وتحذيرات من فيضانات مع عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا
بتهمة الاتجار في العُملات الرقمية.. البلوجر "أوتاكا" يواجه هذه العقوبة بالقانون
إعلان الحداد في ليبيا بعد مصرع رئيس الأركان.. وتركيا تحقق
قافلة المساعدات الـ101 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
المصريون في الكويت يبدأون التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة لانتخابات النواب
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
أخبار البلد

أ ش أ

انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت دولة الكويت جولة الإعادة بالدوائر الـ 19 المُبطلة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مقر اللجنة الانتخابية بمنطقة مشرف بدولة الكويت.


وقام السفير محمد جابر أبوالوفا سفير مصر لدى الكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالإشراف والتأكد من توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر اليوم وغدا اعتبارا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بتوقيت دولة الكويت.


وتشمل الدوائر الـ19 المُلغاة 7 دوائر بمحافظة سوهاج (هي: سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، ودار السلام)، و4 دوائر بمحافظة قنا (هي: قنا، قوص، نجع حمادي، وأبو تشت)، و3 دوائر بمحافظة البحيرة (هي: دمنهور، أبوحمص، وإيتاي البارود)، ودائرتين بمحافظة الفيوم (هما: بندر الفيوم ومركز إبشواي)، إضافة إلى دائرة واحدة بكل من محافظات أسيوط (مركز الفتح)، والجيزة (إمبابة)، والإسكندرية (قسم أول الرمل)، وتجري جولة الإعادة على 35 مقعدا يتنافس عليها 70 مرشحا في الدوائر سالفة الذكر.

دولة الكويت جولة الإعادة بالدوائر الـ 19 المُبطلة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب اللجنة الانتخابية بمنطقة مشرف بدولة الكويت

