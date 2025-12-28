تريزيجيه: أنجولا منتخب قوي ونلعب للفوز في أي مباراة

كشف الإعلامي أحمد حسن تصريحات محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر قبل مواجهه انجولا.

وقال تريزيجيه في تصريحات اذاعيه :" فريق انجولا منتخب قوي ونلعب للفوز في أي مباراة بدأنا الاستعداد لمباراة انجولا عقب انتهاء لقاء جنوب أفريقيا مباشرة ".

وتابع:" ⁠نلعب للفوز في اي مباراة نخوضها نمتلك لاعبين كبار دائما ".

وأكمل :"تحت أمر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في اللعب في أي مركز وجاهز في اي وقت ".

-وأضاف :"⁠تواجدنا في المغرب لهدف واحد وهو تحقيق الفوز و البطولة ، ورفع اسم بلدنا عاليًا".

واستطرد:" ⁠حسام حسن مثل أعلي لكل لاعبي منتخب مصر ، وهو اسطورة مصرية كبيرة ، ويمتلك فنيات عالية وروح و اصرار كبيرة ".

وأختتم :"⁠وجود مدرب بحجم و اسم حسام حسن و إبراهيم حسن مكسب و يمنحك قوة في حديثه معنا خاصة أنهما قدوة و حصلا علي العديد من الألقاب مع المنتخب".