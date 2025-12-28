قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد

الأهلي والاتحاد
الأهلي والاتحاد
محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، عن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر المصري للرجال، التي تجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وجاء ذلك بعد توصل لجنة الحكام، التي يشرف عليها العقيد أحمد الشرقاوي، والمهندس هشام الحريري، إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" لاستقدام طاقم تحكيمي لإدارة مباراة السوبر.

ويتكون الطاقم من البنمي خوليو أنايا، والصربي بيتر بيشيتش، والبلغاري فينتسيسلاف فيليكوف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على الصالة الأولمبية بالغردقة.

وتأتي المواجهة بين الأهلي، صاحب لقب دوري السوبر في نسخته الأخيرة، أمام الاتحاد السكندري، الذي نجح في الفوز بكأس مصر.

يذكر أن الاتحاد السكندري قد نجح في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر في أربع مناسبات مختلفة، فيما توج الأهلي مرة وحيدة من قبل.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، كما تُذاع عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.

الاتحاد المصري لكرة السلة عمرو مصيلحي طاقم تحكيم أجنبي مباراة كأس السوبر المصري مباراة كأس السوبر المصري للرجال الأهلي والاتحاد السكندري الأهلي الاتحاد السكندري

