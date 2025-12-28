قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نلعب للفوز أمام أنجولا| 8 تصريحات مثيرة لـ حسام حسن| ماذا قال؟

حسام حسن
حسام حسن
يسري غازي

أكد  حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، أهمية مباراة أنجولا، المقبلة في كأس أمم أفريقيا، مشددًا على أن الجهاز الفني يتطلع للاستفادة منها فنيًا بأقصى درجة، مع السعي لتحقيق الفوز، احترامًا لقوة المنافس ومكانته.

وأضاف حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقد صباح اليوم قبل مباراة المنتخب أمام انجولا غداً فى الجولة الثالثة لبطولة الأمم الأفريقية، أن منتخب أنجولا من المنتخبات القوية والمحترمة، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لتجهيز الفريق للمباريات المقبلة، في ظل امتلاك المنتخب روحًا وعزيمة تليق باسم منتخب مصر الكبير، وهدفه الدائم إسعاد الجماهير.

وشدد حسام حسن على أن المنتخب يضم لاعبين كبارًا ومميزين، يسعون لتحقيق طموحات الجماهير ومصلحة الوطن، مؤكدًا أن جميع اللاعبين الـ28 المتواجدين في القائمة جاهزون، وأن مشاركة 19 لاعبًا في مباراتين رقم جيد، يعكس ثقته في الجميع.

ووجّه المدير الفني للفراعنة، الشكر للجماهير المغربية على مؤازرتها للمنتخب، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا بين الأشقاء، كما أكد أن الجماهير المصرية دائمًا ما تدعم المنتخبات العربية، وهو ما يعكس الروح الرياضية.

وأشار حسام حسن إلى أن المنتخب يلعب كل مباراة بالطريقة المناسبة لتحقيق الفوز، مثمنًا التزام اللاعبين وانسجامهم مع أي طريقة لعب، ومؤكدًا ثقته الكبيرة في جميع العناصر، وعلى رأسهم تريزيجيه وزيزو لما يمتلكانه من مرونة فنية.

وأعرب المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سعادته باستمرار المنتخب في مدينة أكادير خلال دور الـ16، مؤكدًا أن المشوار لا يزال طويلًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في ظل امتلاك اللاعبين إمكانات وحافزًا وروحًا عالية.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على تطور كرة القدم الأفريقية، وقوة جميع منتخبات البطولة دون استثناء، مشيدًا بتفاعل الجماهير المصرية مع الأداء والروح.

وأثنى على محمد الشناوي ووصفه بالحارس العظيم، مع ثقته الكاملة في جميع حراس المرمى، وكذلك في محمد هاني، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لأي مواجهة مقبلة، وسعادته بثقة الشعب المصري.

حسام حسن منتخب مصر أنجولا كأس أمم إفريقيا الشناوي محمد هاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يترأس قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي للأب داود رياض بكنيسة العذراء بطوه

جانب من انطلاق البرنامج

إطلاق الدفعة الأولى من برنامج سفراء العمل

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يُصلي تسبحة نصف الليل والقداس بمطرانية حلوان.. صور

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد