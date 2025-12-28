نلعب للفوز أمام أنجولا| 8 تصريحات مثيرة لـ حسام حسن| ماذا قال؟

أكد حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، أهمية مباراة أنجولا، المقبلة في كأس أمم أفريقيا، مشددًا على أن الجهاز الفني يتطلع للاستفادة منها فنيًا بأقصى درجة، مع السعي لتحقيق الفوز، احترامًا لقوة المنافس ومكانته.

وأضاف حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقد صباح اليوم قبل مباراة المنتخب أمام انجولا غداً فى الجولة الثالثة لبطولة الأمم الأفريقية، أن منتخب أنجولا من المنتخبات القوية والمحترمة، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لتجهيز الفريق للمباريات المقبلة، في ظل امتلاك المنتخب روحًا وعزيمة تليق باسم منتخب مصر الكبير، وهدفه الدائم إسعاد الجماهير.

وشدد حسام حسن على أن المنتخب يضم لاعبين كبارًا ومميزين، يسعون لتحقيق طموحات الجماهير ومصلحة الوطن، مؤكدًا أن جميع اللاعبين الـ28 المتواجدين في القائمة جاهزون، وأن مشاركة 19 لاعبًا في مباراتين رقم جيد، يعكس ثقته في الجميع.

ووجّه المدير الفني للفراعنة، الشكر للجماهير المغربية على مؤازرتها للمنتخب، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا بين الأشقاء، كما أكد أن الجماهير المصرية دائمًا ما تدعم المنتخبات العربية، وهو ما يعكس الروح الرياضية.

وأشار حسام حسن إلى أن المنتخب يلعب كل مباراة بالطريقة المناسبة لتحقيق الفوز، مثمنًا التزام اللاعبين وانسجامهم مع أي طريقة لعب، ومؤكدًا ثقته الكبيرة في جميع العناصر، وعلى رأسهم تريزيجيه وزيزو لما يمتلكانه من مرونة فنية.

وأعرب المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سعادته باستمرار المنتخب في مدينة أكادير خلال دور الـ16، مؤكدًا أن المشوار لا يزال طويلًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في ظل امتلاك اللاعبين إمكانات وحافزًا وروحًا عالية.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على تطور كرة القدم الأفريقية، وقوة جميع منتخبات البطولة دون استثناء، مشيدًا بتفاعل الجماهير المصرية مع الأداء والروح.

وأثنى على محمد الشناوي ووصفه بالحارس العظيم، مع ثقته الكاملة في جميع حراس المرمى، وكذلك في محمد هاني، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لأي مواجهة مقبلة، وسعادته بثقة الشعب المصري.