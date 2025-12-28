محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الدولي المصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" في لقاء منتخبي مالي وجزر القمر، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، في الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

يدير المباراة الحكم التشادي الحاجي محمد أليوه، ويعاونه الحكمان المساعدان الكاميروني إلفيس نوبوي والجابوني أموس أبيجن نادونج، والحكم الرابع الرواندي صامويل أويكوندا.

كما يضم الطاقم محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" ويعاونه الليبي أحمد عبدالرازق الشلماني حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

وتقام المواجهة في التاسعة مساء غد الاثنين، كما تقام في التوقيت ذاته مواجهة منتخبي المغرب وزامبيا، بالجولة الختامية في المجموعة الأولى.