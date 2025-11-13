أشرف قاسم: كنت أتمنى من الأهلي والزمالك معاقبة زيزو وبيزيرا

يرى أشرف قاسم نجم الزمالك السابق أن اتحاد الكرة المصري يتحمل مسؤولية حالة الجدل التي أثيرت عقب صدور قرارات عقوبات مباراة السوبر الأخيرة، مشيرًا إلى أن طريقة إعلانها كانت السبب في إثارة اللغط.

وقال قاسم خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر قناة MBC مصر 2: «اتحاد الكرة هو من تسبب في حالة اللغط بسبب عقوبات السوبر، لأنها صدرت في البداية خالية من عقوبات النادي الأهلي، قبل أن يتدارك الأمر، ودا السبب الرئيسي في الجدل اللي حصل.»

وأضاف: «العقوبات طبيعية، وكنت أتمنى من الأندية أن توقع عقوبة على لاعبيها لأنهم لا يمثلون أنفسهم فقط، بل يمثلون النادي والبلد، زيزو بعد ما صعد على المنصة كان يُمثل النادي الأهلي وليس نفسه».

وعن أداء الزمالك في لقاء السوبر، قال أشرف قاسم: «اللي حصل في ماتش القمة الأخيرة، لو كان الزمالك كسب، الناس كانت هتطالب باستمرار أحمد عبدالرؤوف وهتصعد بيه للسماء، وأنا كنت متفائل قبل السوبر، لكن التشكيل اللي بدأ بيه اللقاء كان ممكن يكون أفضل».

وأوضح قاسم قائلًا: «كان لازم يتواجد سيف الجزيري وأحمد ربيع بدلًا من سيف جعفر، والظروف الحالية قد تصعب على الزمالك التعاقد مع مدير فني أجنبي».

واختتم حديثه قائلًا: «أيمن الرمادي كان متواجد قبل كده واستطاع يتوج مع الفريق بكأس مصر، لكن حاليًا مفيش في مصر مدرب مؤهل لتدريب الزمالك».





