قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا
والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة
مصر تطلق أول أتوبيس برمائي في الشرق الأوسط من ضفاف النيل
لماذا لا يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء توضح الحكمة
الأهلي يدخل سباق التعاقد مع حامد حمدان.. وبتروجت يحدد شرطه الأساسي
جوزيف عون: ننتظر الرد الإسرائيلي عبر واشنطن.. وحقوق المودعين خط أحمر
قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة
مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي
السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف قاسم: كنت أتمنى من الأهلي والزمالك معاقبة زيزو وبيزيرا

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

يرى أشرف قاسم نجم الزمالك السابق أن اتحاد الكرة المصري يتحمل مسؤولية حالة الجدل التي أثيرت عقب صدور قرارات عقوبات مباراة السوبر الأخيرة، مشيرًا إلى أن طريقة إعلانها كانت السبب في إثارة اللغط.

وقال قاسم خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر قناة MBC مصر 2: «اتحاد الكرة هو من تسبب في حالة اللغط بسبب عقوبات السوبر، لأنها صدرت في البداية خالية من عقوبات النادي الأهلي، قبل أن يتدارك الأمر، ودا السبب الرئيسي في الجدل اللي حصل.»

وأضاف: «العقوبات طبيعية، وكنت أتمنى من الأندية أن توقع عقوبة على لاعبيها لأنهم لا يمثلون أنفسهم فقط، بل يمثلون النادي والبلد، زيزو بعد ما صعد على المنصة كان يُمثل النادي الأهلي وليس نفسه».

وعن أداء الزمالك في لقاء السوبر، قال أشرف قاسم: «اللي حصل في ماتش القمة الأخيرة، لو كان الزمالك كسب، الناس كانت هتطالب باستمرار أحمد عبدالرؤوف وهتصعد بيه للسماء، وأنا كنت متفائل قبل السوبر، لكن التشكيل اللي بدأ بيه اللقاء كان ممكن يكون أفضل».

وأوضح قاسم قائلًا: «كان لازم يتواجد سيف الجزيري وأحمد ربيع بدلًا من سيف جعفر، والظروف الحالية قد تصعب على الزمالك التعاقد مع مدير فني أجنبي».

واختتم حديثه قائلًا: «أيمن الرمادي كان متواجد قبل كده واستطاع يتوج مع الفريق بكأس مصر، لكن حاليًا مفيش في مصر مدرب مؤهل لتدريب الزمالك».



 

أشرف قاسم الزمالك اتحاد الكرة المصري مباراة السوبر الأخيرة اتحاد الكرة النادي الأهلي زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزير الحج السعودي: إنجاز إجراءات تعاقد أكثر من مليون حاج بمختلف دول العالم

ترامب

رسوم ترامب "تحرق" المكرونة الإيطالية.. واشنطن تفرض تعريفة 107% على الواردات

رابطة العالم الإسلامي

رابطة العالم الإسلامي تُدين التفجير الإرهابي في نيودلهي

بالصور

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي

مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو
مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو
مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد