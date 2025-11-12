الغندور يفجر مفاجأة بشأن مصير عبد الرؤوف مع الزمالك وموعد رحيله

كشف الإعلامي خالد الغندور مصير أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :”احمد عبد الرؤوف مكمل مع الزمالك لنهاية شهر ١٢ و تحديدا مباراتي الكونفدرالية زيسكو الزامبي في مصر و كايزر تشيفز الجنوب أفريقي هناك و بينهم مباراة سموحة في الدوري لو لم يؤجل و في فترة التوقف الطويلة هيكون القرار النهائي”.

بعد خسارته لبطولة السوبر المصري أمام الغريم التقليدي، يجد نادي الزمالك نفسه في موقف حرج بشأن مصير مدربه أحمد عبد الرؤوف، وسط أنباء عن إقالته.

رغم ذلك، لا تزال إدارة النادي لم تحسم موقفها بشكل نهائي من استمرار عبد الرؤوف، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

نتيجة مباراة الأهلى والزمالك

توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بثنائية نظيفة في المباراة النهائية، لينعش خزينته بلقب جديد.

شهدت الدقيقة 42 من الشوط الأول، الهدف الأول لفريق الأهلي، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى، عن طريق أحمد سيد زيزو، ذهبت إلى أشرف بن شرقي، الذي اخترق الدفاع، ومن ثم سددها داخل منطقة الجزاء، سكنت يمين المرمى.