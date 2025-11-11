بعد خسارة السوبر أمام الأهلي.. هل يرحل أحمد عبد الرؤوف عن الزمالك؟

بعد خسارته لبطولة السوبر المصري أمام الغريم التقليدي، يجد نادي الزمالك نفسه في موقف حرج بشأن مصير مدربه أحمد عبد الرؤوف، وسط أنباء عن إقالته.

رغم ذلك، لا تزال إدارة النادي لم تحسم موقفها بشكل نهائي من استمرار عبد الرؤوف، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

نتيجة مباراة الأهلى والزمالك

توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بثنائية نظيفة في المباراة النهائية، لينعش خزينته بلقب جديد.

شهدت الدقيقة 42 من الشوط الأول، الهدف الأول لفريق الأهلي، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى، عن طريق أحمد سيد زيزو، ذهبت إلى أشرف بن شرقي، الذي اخترق الدفاع، ومن ثم سددها داخل منطقة الجزاء، سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 72 سجل الأهلي الهدف الثاني بعد اختراق رائع من الجهة اليسرى من لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر ومن ثم أرسل عرضية قابلها بتسديدة مروان عطية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأرضية الملعب ومن ثم سكنت منتصف المرمى.

بهذا الفوز، أحرز النادي الأهلي، اللقب للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخه، ليصل بهذا التتويج عدد بطولات الفريق إلى الرقم 156 في مختلف البطولات، محلية وعربية وإفريقية وعالمية.

هل يرحل أحمد عبد الرؤوف؟

بحسب التقارير الصحفية المتداولة، هناك رغبة داخل مجلس إدارة النادي للإبقاء على أحمد عبد الرؤوف لفترة قادمة، خاصةً مع الأزمة المالية التي تؤثر على النادي حالياً.

الوضع المالي الصعب الذي يعيشه الزمالك، بالإضافة إلى قضايا إيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة، يجعل من الصعب اتخاذ قرار بتغيير المدرب في الوقت الراهن.

من المتوقع أن تعقد إدارة الزمالك جلسة قريبة مع جون إدوارد، المدير الرياضي للفريق، لمناقشة مستقبل المدير الفني. تحضر في هذه الجلسة أسماء عدة مرشحين لتولي المنصب، منها اسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بالإضافة إلى المدرب المغربي حسين عموتة.

إذا تعثرت إدارة الزمالك في مفاوضاتها مع المدربين الأجانب، فإن الخيار الأول سيكون العودة إلى مدرب مصري، حيث يمكن أن يبقى أحمد عبد الرؤوف أو يتم اختيار مدرب آخر من المدربين المصريين الذين يقودون فرقًا في الوقت الحالي.