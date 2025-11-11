محاضرة بالفيديو لـ«رجال يد الأهلي» استعدادًا للسوبر المصري

يعقد ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين في فندق الإقامة ضمن استعدادات الفريق لمواجهة سموحة في السوبر المصري المقرر إقامته يوم الخميس المقبل على صالة خليفة بن زايد بالإمارات.

‎ومن المقرر أن تبدأ المحاضرة في الساعة الثانية والنصف ظهرا، ويقوم خلالها المدير الفني بمناقشة العديد من المهام ‏المطلوبة من كل لاعب والتأكيد على بعض النقاط التكتيكية.

وتأهل الفريق إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سبورتنج في نصف النهائي بنتيجة 29-22 في المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية.