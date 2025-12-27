قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن أعترف بها .. ترامب يكشف موقفه من استقلال أرض الصومال
سعر الدولار اليوم السبت 27-12-2025 فى مصر
الخواجة: محمد صلاح دوره مؤثر مع منتخب مصر..وحسام حسن نجح بهذا الأمر
ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم
الرقية الشرعية لعلاج المحسود.. آيات من القرآن وسنة النبي تحفظك من كل مكروه
أوكرانيا .. هجوم روسي بالصواريخ وبالمسيرات على العاصمة كييف
أحمد حسن بعد إنجاز صلاح : طالما تجتهد ستكسر الأرقام القياسية
زيلينسكي يكشف عن خطط أمريكية وأوروبية لتعزيز الأمن في أوكرانيا
علي طريقته.. محمود البزاوي يرقص فرحا بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
رئيس رابطة الأندية المحترفة: عزيمة أبطال منتخب مصر تقهر المستحيل
محمد رمضان : سأحتفل بالعام الجديد على أرض بلدي وسط أهلي
أثاث كلاسيك ومودرن.. افتتاح معرض صنع في دمياط بالقاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زيلينسكي يكشف عن خطط أمريكية وأوروبية لتعزيز الأمن في أوكرانيا

قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعرب عن تفاؤله الشديد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر الإنترنت مع جميع المراسلين، قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بالخطة الأمريكية المعدلة بموافقة أوكرانيا وأوروبا.

وأوضح أن هذه الخطة تتضمن 20 فقرة تشمل إجراء استفتاء شعبي خلال 60 يومًا في مناطق الدونباس بعد وقف إطلاق النار، كما تم بحث إمكانية إشراك أوكرانيا في برنامج السيطرة على مفاعل زابوروجا النووي، مع احتمال مشاركة روسيا في المشروع الذي ستتبناه الولايات المتحدة كرئاسة للمفاعل.

وأضاف غيث، خلال رسالة له على الهواء، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن الرئيس الأوكراني أكد أن القوات الأوكرانية تحرز تقدمًا مهمًا على الجبهات، قادرة على الدفاع عن أراضيها والسيطرة على خطوط التماس والمناطق الحيوية، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز موقف أوكرانيا في المفاوضات الدولية.

وأشار غيث إلى أن الرئيس زيلينسكي ألمح إلى إمكانية زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان حفظ البنود العشر للخطة، بينما يصر الجانب الروسي على 25 فقرة ولا يعترف بأي بنود حتى الآن، وهو ما يعكس استمرار الخلافات حول تنفيذ الاتفاقيات المقترحة.

