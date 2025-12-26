المصريين الأحرار: الاعتراف بـ«صوماليلاند» عدوان سافر على القانون الدولي

أصدر حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن رفضه القاطع واستنكاره الكامل للخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل بالاعتراف بإقليم «صوماليلاند» كدولة مستقلة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وانتهاكًا جسيمًا لمبدأ وحدة أراضي الدول وسيادتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية للنظام الدولي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الحزب أن هذا التصرف غير المسؤول يتجاوز الأطر القانونية المنظمة لمسألة الاعتراف بالدول، ويعكس محاولة مكشوفة لفرض أمر واقع سياسي خارج أي توافق قانوني أو إقليمي، بما يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار الدول وتفتح الباب أمام تفكيك الكيانات الوطنية وتقويض سيادتها.

وشدد حزب المصريين الأحرار على أن صدور هذه الخطوة عن دولة احتلال لا تزال تمارس انتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني، وتمثل عنصرًا دائمًا لعدم الاستقرار في محيطها الإقليمي، يعد اعتداءً فجًّا على سيادة دولة عربية وإفريقية شقيقة، ومحاولة خبيثة للتعاون مع أطراف ثالثة بهدف زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي، وخلق بؤر توتر جديدة تخدم مصالح سياسية وأمنية ضيقة، في تجاهل تام لقواعد الشرعية الدولية.

وأوضح الحزب أن هذه الخطوة تمسّ بشكل مباشر أركان الأمن القومي المصري والعربي، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لجمهورية الصومال الشقيقة وإشرافها على ممرات ملاحية دولية حيوية، وفي مقدمتها البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الأمر الذي يجعل أي مساس بوحدة أراضيها تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي ولأمن الملاحة والتجارة العالمية، بما يستوجب موقفًا عربيًا وإقليميًا موحدًا وحاسمًا.

وفي هذا السياق، جدد حزب المصريين الأحرار دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية الحكيمة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جهودها المتواصلة لحماية الأمن القومي المصري، وصون استقرار المنطقة، والتنسيق الفعّال مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة أية محاولات عبثية تستهدف تقويض سيادة الدول العربية والإفريقية.

وحذر الحزب من أي محاولات إسرائيلية لفرض كيانات سياسية مصطنعة في هذه المنطقة شديدة الحساسية تمثل خروجًا سافرًا عن إطار الشرعية الدولية، ومسعى خطيرًا لإعادة رسم خرائط النفوذ وزرع بؤر توتر دائمة بالقرب من المجال الحيوي للأمن القومي المصري والعربي، مؤكدًا أن ذلك يفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية اتخاذ موقف واضح ومسؤول لضمان احترام القانون الدولي وحماية استقرار المنطقة.

وأكد حزب المصريين الأحرار تمسكه الثابت بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفضه القاطع لأي محاولات تستهدف تفتيتها أو النيل من كيانها الوطني، داعيًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات المارقة، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويصون قواعد النظام الدولي.

كما شدد الحزب على أن مصر، بما لها من ثقل تاريخي ودور محوري في محيطها العربي والإفريقي، ستظل حائط الصد الأول في الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، وحماية وحدة الدول وسيادتها، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي لأية أفعال من شأنها زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي، معربًا عن أمله في أن يتحلى المجتمع الدولي بقدر أكبر من الجدية في تطبيق قواعد الشرعية الدولية، ضمانًا لأمن واستقرار المنطقة.