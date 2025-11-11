قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد تتويجه بالسوبر المصري .. كم عدد بطولات الأهلي في تاريخه

بطولات الأهلي
بطولات الأهلي
أحمد أيمن

بعد التتويج بلقب السوبر المصري، يواصل النادي الأهلي تعزيز مكانته كأكثر الأندية تحقيقًا للبطولات عبر تاريخه. فقد استطاع المارد الأحمر الفوز بلقب كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشرة، بعد انتصاره على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت في الإمارات.

ويُعتبر الأهلي الرقم الأصعب في تاريخ كأس السوبر المصري، حيث يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا برصيد 16 لقبًا. 

هذا التفوق لا يقتصر فقط على عدد الألقاب، بل يتضح في تاريخ المواجهات بين الأهلي والزمالك في السوبر، حيث التقى الفريقان في عشرة مباريات، فاز الأهلي في ثماني منها، مقابل انتصارين فقط للزمالك.

نتيجة مباراة الأهلى والزمالك 

توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بثنائية نظيفة في المباراة النهائية، لينعش خزينته بلقب جديد.

شهدت الدقيقة 42 من الشوط الأول، الهدف الأول لفريق الأهلي، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى، عن طريق أحمد سيد زيزو، ذهبت إلى أشرف بن شرقي، الذي اخترق الدفاع، ومن ثم سددها داخل منطقة الجزاء، سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 72 سجل الأهلي الهدف الثاني بعد اختراق رائع من الجهة اليسرى من لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر ومن ثم أرسل عرضية قابلها بتسديدة مروان عطية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأرضية الملعب ومن ثم سكنت منتصف المرمى.

بهذا الفوز، أحرز النادي الأهلي، اللقب للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخه، ليصل بهذا التتويج عدد بطولات الفريق إلى الرقم 156 في مختلف البطولات، محلية وعربية وإفريقية وعالمية.

ما عدد بطولات النادي الأهلي؟

لم يقتصر تفوق الأهلي على كأس السوبر فحسب، بل يشمل جميع البطولات المحلية والقارية أيضًا. يحتفظ الأهلي بالأرقام القياسية في عدد مرات الفوز بالدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، مما يجعله النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ القارة السمراء.

مع التتويج الأخير، ارتفع عدد بطولات الأهلي عبر تاريخه إلى 156 بطولة، مما يجعله في صدارة أندية إفريقيا والعالم العربي من حيث عدد الألقاب الرسمية.

تنقسم بطولات الأهلي إلى عدة فئات كالآتي:

- الدوري المصري: 45 بطولة

- كأس مصر: 39 بطولة

- السوبر المصري: 16 بطولة

- كأس الاتحاد المصري: 1 بطولة

- دوري منطقة القاهرة: 16 بطولة

- كأس السلطان حسين: 7 بطولات

- كأس الجمهورية العربية المتحدة: 1 بطولة

- دوري أبطال إفريقيا: 12 بطولة

- كأس إفريقيا أبطال الكؤوس: 4 بطولات

- كأس الكونفدرالية الإفريقية: 1 بطولة

- السوبر الإفريقي: 8 بطولات

- كأس الأفروآسيوية: 1 بطولة

- بطولات عربية: 4 بطولات

- كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ: 1 بطولة

الأهلي عدد بطولات الأهلي تاريخ بطولات الأهلي مباراة الأهلى والزمالك أهداف مباراة الأهلى والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

الرشوة

الأوقاف: الرشوة مرض خطير يعصف بجسد المجتمع وتؤثر على مسيرة الإصلاح

أذكار المساء

أذكار المساء المأثورة عن النبي.. رددها تجلب لك الطمأنينة وراحة القلب

مبادرة صحح مفاهيمك

الأوقاف تعرض فيديوهات مبادرة صحح مفاهيمك على شاشات المترو والقطار الكهربائي الخفيف

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد