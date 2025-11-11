بعد تتويجه بالسوبر المصري .. كم عدد بطولات الأهلي في تاريخه

بعد التتويج بلقب السوبر المصري، يواصل النادي الأهلي تعزيز مكانته كأكثر الأندية تحقيقًا للبطولات عبر تاريخه. فقد استطاع المارد الأحمر الفوز بلقب كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشرة، بعد انتصاره على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت في الإمارات.

ويُعتبر الأهلي الرقم الأصعب في تاريخ كأس السوبر المصري، حيث يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا برصيد 16 لقبًا.

هذا التفوق لا يقتصر فقط على عدد الألقاب، بل يتضح في تاريخ المواجهات بين الأهلي والزمالك في السوبر، حيث التقى الفريقان في عشرة مباريات، فاز الأهلي في ثماني منها، مقابل انتصارين فقط للزمالك.

نتيجة مباراة الأهلى والزمالك

توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بثنائية نظيفة في المباراة النهائية، لينعش خزينته بلقب جديد.

شهدت الدقيقة 42 من الشوط الأول، الهدف الأول لفريق الأهلي، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى، عن طريق أحمد سيد زيزو، ذهبت إلى أشرف بن شرقي، الذي اخترق الدفاع، ومن ثم سددها داخل منطقة الجزاء، سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 72 سجل الأهلي الهدف الثاني بعد اختراق رائع من الجهة اليسرى من لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر ومن ثم أرسل عرضية قابلها بتسديدة مروان عطية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأرضية الملعب ومن ثم سكنت منتصف المرمى.

بهذا الفوز، أحرز النادي الأهلي، اللقب للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخه، ليصل بهذا التتويج عدد بطولات الفريق إلى الرقم 156 في مختلف البطولات، محلية وعربية وإفريقية وعالمية.

ما عدد بطولات النادي الأهلي؟

لم يقتصر تفوق الأهلي على كأس السوبر فحسب، بل يشمل جميع البطولات المحلية والقارية أيضًا. يحتفظ الأهلي بالأرقام القياسية في عدد مرات الفوز بالدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، مما يجعله النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ القارة السمراء.

مع التتويج الأخير، ارتفع عدد بطولات الأهلي عبر تاريخه إلى 156 بطولة، مما يجعله في صدارة أندية إفريقيا والعالم العربي من حيث عدد الألقاب الرسمية.

تنقسم بطولات الأهلي إلى عدة فئات كالآتي:

- الدوري المصري: 45 بطولة

- كأس مصر: 39 بطولة

- السوبر المصري: 16 بطولة

- كأس الاتحاد المصري: 1 بطولة

- دوري منطقة القاهرة: 16 بطولة

- كأس السلطان حسين: 7 بطولات

- كأس الجمهورية العربية المتحدة: 1 بطولة

- دوري أبطال إفريقيا: 12 بطولة

- كأس إفريقيا أبطال الكؤوس: 4 بطولات

- كأس الكونفدرالية الإفريقية: 1 بطولة

- السوبر الإفريقي: 8 بطولات

- كأس الأفروآسيوية: 1 بطولة

- بطولات عربية: 4 بطولات

- كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ: 1 بطولة