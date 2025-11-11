جامعة دمنهور الأهلية تحث منتسبيها على المشاركة الفعالة في انتخابات النواب

دعا كل من الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والمكلف بتسيير أعمال جامعة دمنهور الأهلية، والدكتور ماجد وصفي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، جميع منتسبي جامعة دمنهور الأهلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى ممارسة حقهم الدستوري، من خلال المشاركة الفاعلة و الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، في إطار حرص جامعة دمنهور الأهلية على إعداد أجيال واعية بأهمية المساهمة في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد "ترابيس" أن هذه الاستحقاقات الدستورية تمثل واجبا وطنيا و ركيزة أساسية لدعم مسيرة الديمقراطية وبناء الدولة المصرية الحديثة، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات تعكس وعي المواطن المصري وحرصه على المساهمة في بناء مستقبل الوطن، مؤكدا حرص جامعة دمنهور الأهلية على دعم كل ما من شأنه ترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء.

وأشار "ترابيس" إلى أن جامعة دمنهور الأهلية باعتبارها منبرا للعلم والمعرفة، تؤمن بدورها في توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية، وتحرص على أن يكون طلابها نموذجا يحتذى به في ممارسة الحقوق الديمقراطية، وأن يكونوا في الطليعة لتأكيد دورهم الوطني.

فيما أكد الدكتور ماجد وصفي، حرص جامعة دمنهور الأهلية على غرس ثقافة المسؤولية والمشاركة لدى طلابها، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من رسالتها الأكاديمية والتربوية في إعداد أجيال واعية ومؤمنة بأهمية المساهمة في مسيرة البناء والتنمية، داعيا الجميع إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمساهمة في انتخابات مجلس النواب لرسم مستقبل مصر في المرحلة القادمة.