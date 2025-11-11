قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
أخبار البلد

جامعة دمنهور الأهلية تحث منتسبيها على المشاركة الفعالة في انتخابات النواب

جامعة دمنهور الأهلية
جامعة دمنهور الأهلية

 دعا كل من الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والمكلف بتسيير أعمال جامعة دمنهور الأهلية، والدكتور ماجد وصفي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، جميع منتسبي جامعة دمنهور الأهلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى ممارسة حقهم الدستوري، من خلال المشاركة الفاعلة و الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، في إطار حرص جامعة دمنهور الأهلية على إعداد أجيال واعية بأهمية المساهمة في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد "ترابيس" أن هذه الاستحقاقات الدستورية تمثل واجبا وطنيا و ركيزة أساسية لدعم مسيرة الديمقراطية وبناء الدولة المصرية الحديثة، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات تعكس وعي المواطن المصري وحرصه على المساهمة في بناء مستقبل الوطن، مؤكدا حرص جامعة دمنهور الأهلية على دعم كل ما من شأنه ترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء.

وأشار "ترابيس" إلى أن جامعة دمنهور الأهلية باعتبارها منبرا للعلم والمعرفة، تؤمن بدورها في توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية، وتحرص على أن يكون طلابها نموذجا يحتذى به في ممارسة الحقوق الديمقراطية، وأن يكونوا في الطليعة لتأكيد دورهم الوطني.

فيما أكد الدكتور ماجد وصفي، حرص جامعة دمنهور الأهلية على غرس ثقافة المسؤولية والمشاركة لدى طلابها، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من رسالتها الأكاديمية والتربوية في إعداد أجيال واعية ومؤمنة بأهمية المساهمة في مسيرة البناء والتنمية، داعيا الجميع إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمساهمة في انتخابات مجلس النواب لرسم مستقبل مصر في المرحلة القادمة.

جامعة دمنهور الأهلية دمنهور مجلس النواب

