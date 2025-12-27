عمرو سلامة: السينما المصرية تزخر بالمبدعين وأتطلع لمتابعة أعمالهم.. فيديو

أعرب المخرج عمرو سلامة، عن تحمسه لمجموعة من الأفلام الجديدة التي ستعرض خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حرصه على متابعة إنتاجات زملائه ودعم المواهب الشابة في صناعة السينما المصرية.

وأضاف عمرو سلامة، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن من أبرز الأفلام التي يترقب عرضها هذا العام: فيلم "القصص، وفيلم جوازة ولا جنازة".

وأكد المخرج أنه متحمس للغاية لمتابعة هذه الأعمال، مشيداً بمستوى الموهبة والإبداع لدى صناعها، معبراً عن إعجابه الشديد بها.

وأشار عمرو سلامة إلى أهمية دعم الأفلام الجديدة والمواهب الشابة، مؤكداً أن السينما المصرية تزخر بالمبدعين الذين يسعون لتقديم محتوى مختلف وجاذب للجمهور، وأن متابعته لهذه الأعمال تأتي ضمن حرصه على متابعة المشهد السينمائي وتقديم تقييمات نقدية بناءة.

