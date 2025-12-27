قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي
الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. اليوم
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح
صلاة قضاء الحاجة والدعاء المستجاب فيها.. طريقك لتفريج الكرب
سعر عيار 24 اليوم 27-12-2025
مادورو : أمريكا لن تنجح في سرقة موارد فنزويلا الطبيعية
فلافيو : نهائي بطولة الأمم الأفريقية سيكون بين مصر والسنغال
ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة
نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»
محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟
توك شو

عمرو سلامة: السينما المصرية تزخر بالمبدعين وأتطلع لمتابعة أعمالهم.. فيديو

المخرج عمرو سلامة
المخرج عمرو سلامة
محمد شحتة

أعرب المخرج عمرو سلامة، عن تحمسه لمجموعة من الأفلام الجديدة التي ستعرض خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حرصه على متابعة إنتاجات زملائه ودعم المواهب الشابة في صناعة السينما المصرية.

وأضاف عمرو سلامة، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن من أبرز الأفلام التي يترقب عرضها هذا العام: فيلم "القصص، وفيلم جوازة ولا جنازة".

وأكد المخرج أنه متحمس للغاية لمتابعة هذه الأعمال، مشيداً بمستوى الموهبة والإبداع لدى صناعها، معبراً عن إعجابه الشديد بها.

وأشار عمرو سلامة إلى أهمية دعم الأفلام الجديدة والمواهب الشابة، مؤكداً أن السينما المصرية تزخر بالمبدعين الذين يسعون لتقديم محتوى مختلف وجاذب للجمهور، وأن متابعته لهذه الأعمال تأتي ضمن حرصه على متابعة المشهد السينمائي وتقديم تقييمات نقدية بناءة.
 

عمرو سلامة السينما صناعة السينما الأعمال الفنية الأفلام

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

مروان عطية

مروان عطية يحتفل بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

فلافيو

فلافيو : الأهلي كان بيتي.. وأتمنى التواجد في مصر كمدرب

منتخب مصر

أبو زهرة: أداء رجولي وتأهل مستحق لـ منتخب مصر إلى دور الـ16

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. راجع التفاصيل

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

