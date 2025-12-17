عمرو سلامة بعد الهجوم على أحمد السقا: أي حد يتحط على الجريل بتعاطف معاه

دافع المخرج عمرو سلامة عن الفنان أحمد السقا بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها لنشره مقطع فيديو مساند لـ محمد صلاح، مما جعل الأزمة قضية رأي عام.

نشر المخرج عمرو سلامة منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أي حد بيتحط على الجريل ويقع ضحية للنهش الجماعي الإلكتروني بتعاطف معاه حتى ولو كان شخص معرفوش، وأي حد بيشارك في النهش ده عشان مصلحة شخصية أو بسبب تضارب مصالح مع الضحية، بحتقره حتى ولو كنت بحبه”.

ردود فعل أحمد السقا

وتحدث الفنان أحمد السقا، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عن واحدة من أصعب التجارب التي مر بها مؤخرًا، بعد موجة الهجوم التي تلقاها عقب نشره فيديو لدعم محمد صلاح.

وأكد السقا أن التعليقات السلبية لم تؤثر عليه وحده، بل امتدت لتطال أسرته، مشيرًا إلى شعوره بالخذلان بسبب الانقسام الواضح بين جمهور الفنان، الذي اعتاد دعم مسيرته الفنية، والجمهور الرياضي الذي انقسم حول الأزمة.

وأوضح السقا أن بعض التعليقات كانت قاسية ومهينة، لكنه اختار التسامح وترك الأمر لله، مؤكدًا أنه لا يحمل ضغينة لأي شخص.

كما شدد على أن دعمه لمحمد صلاح جاء من منطلق إنساني ووطني خالص، وليس بهدف إثارة الجدل أو البحث عن الشهرة، معتبراً أن أي شخص يتعرض للظلم يستحق الدعم، سواء كان فناناً أو رياضياً أو ينتمي لأي مجال آخر.