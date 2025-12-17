قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو
الناس واقفه طابور.. القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمطرية
ذهاب بلا عودة| والد يوسف أصغر ضحايا مركب اليونان: اقترضت لتغطية تكاليف رحلته
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمرو سلامة بعد الهجوم على أحمد السقا: أي حد يتحط على الجريل بتعاطف معاه

يارا أمين

دافع المخرج عمرو سلامة عن الفنان أحمد السقا بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها لنشره مقطع فيديو مساند لـ محمد صلاح، مما جعل الأزمة قضية رأي عام. 

نشر المخرج عمرو سلامة منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أي حد بيتحط على الجريل ويقع ضحية للنهش الجماعي الإلكتروني بتعاطف معاه حتى ولو كان شخص معرفوش، وأي حد بيشارك في النهش ده عشان مصلحة شخصية أو بسبب تضارب مصالح مع الضحية، بحتقره حتى ولو كنت بحبه”.

ردود فعل أحمد السقا
وتحدث الفنان أحمد السقا، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عن واحدة من أصعب التجارب التي مر بها مؤخرًا، بعد موجة الهجوم التي تلقاها عقب نشره فيديو لدعم محمد صلاح.

وأكد السقا أن التعليقات السلبية لم تؤثر عليه وحده، بل امتدت لتطال أسرته، مشيرًا إلى شعوره بالخذلان بسبب الانقسام الواضح بين جمهور الفنان، الذي اعتاد دعم مسيرته الفنية، والجمهور الرياضي الذي انقسم حول الأزمة.

وأوضح السقا أن بعض التعليقات كانت قاسية ومهينة، لكنه اختار التسامح وترك الأمر لله، مؤكدًا أنه لا يحمل ضغينة لأي شخص.

كما شدد على أن دعمه لمحمد صلاح جاء من منطلق إنساني ووطني خالص، وليس بهدف إثارة الجدل أو البحث عن الشهرة، معتبراً أن أي شخص يتعرض للظلم يستحق الدعم، سواء كان فناناً أو رياضياً أو ينتمي لأي مجال آخر.

أحمد السقا محمد صلاح عمرو سلامة فيسبوك عمرو أديب

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

اتحاد منتجي الدواجن: القطاع يشهد فائض إنتاج وتراجع ملحوظ في الأسعار بأكثر من 35%|فيديو

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

