"لو مش عايزني ارموني في الزبالة".. أحمد السقا يرد على هجوم الجمهور بعد دعمه لـ محمد صلاح

تصاعدت خلال الأسابيع الماضية أزمة كبيرة في الوسط الرياضي المصري والعالمي بعد الخلافات الأخيرة التي شهدها النجم المصري محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي ليفربول، ما أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير ووسائل الإعلام.

الأزمة لم تتوقف عند حدود الرياضة فقط، بل امتدت لتصل إلى الشخصيات العامة والفنانين الذين أعربوا عن دعمهم لصلاح، على رأسهم الفنان أحمد السقا، الذي واجه بدوره انتقادات حادة بعد نشره مقطع فيديو مساند للمو، مما جعل الأزمة قضية رأي عام.

أزمة صلاح مع ليفربول

بدأت الأزمة مع ليفربول بعد سلسلة من التصريحات والتصرفات التي اعتُبرت غير متوافقة مع توجهات النادي، بالإضافة إلى نتائج الفريق المخيبة في بعض المباريات خلال الموسم الحالي، والتي أثارت حالة من الاستياء بين إدارة النادي والجماهير الإنجليزية.

كما تضمنت الأزمة خلافات على المشاركة في بعض البطولات، ووجود اختلافات حول طريقة التعامل مع اللاعب الأبرز في تاريخ النادي، الذي بات يُعتبر أيقونة للكرة الإنجليزية والعالمية.

ردود فعل أحمد السقا

تحدث الفنان أحمد السقا، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عن واحدة من أصعب التجارب التي مر بها مؤخرًا، بعد موجة الهجوم التي تلقاها عقب نشره فيديو لدعم محمد صلاح.

وأكد السقا أن التعليقات السلبية لم تؤثر عليه وحده، بل امتدت لتطال أسرته، مشيرًا إلى شعوره بالخذلان بسبب الانقسام الواضح بين جمهور الفنان، الذي اعتاد دعم مسيرته الفنية، والجمهور الرياضي الذي انقسم حول الأزمة.

وأوضح السقا أن بعض التعليقات كانت قاسية ومهينة، لكنه اختار التسامح وترك الأمر لله، مؤكدًا أنه لا يحمل ضغينة لأي شخص.

كما شدد على أن دعمه لمحمد صلاح جاء من منطلق إنساني ووطني خالص، وليس بهدف إثارة الجدل أو البحث عن الشهرة، معتبراً أن أي شخص يتعرض للظلم يستحق الدعم، سواء كان فناناً أو رياضياً أو ينتمي لأي مجال آخر.

لو مش عايزيني إرموني في الزبالة

قال أحمد السقا: "أنا مش مختل عشان أخاطب مجلس إدارة نادي ليفربول، أنا مستغرب من الهجوم والإهانة هو أنا عملت إيه؟! أنا ممكن بكره الصبح أبطل تمثيل وأقطع كارنيه النقابة، لو مش عايزيني إرموني في الزبالة... أنا صفحاتى موجودة على مواقع التواصل لكن عملت (لوج أوت) من كل الحسابات، الله يسامحهم، واللى شاتمنى أنا مسامح، وحقي عند الله، بس ياريت كل واحد يراجع نفسه".

واستطرد السقا: "أنا يتعمل معايا كده ليه .. صعبت عليه نفسي 6 ساعات الواحد اتنشر عرضه، يتعمل معايا كده لي ماشي أنا مش ميجا ستار ولا حاجة، وأقل من أقل أي حد في العالم، الناس طلعت توجهلي إهانة ليه؟ .. أقل إهانة عقابها 3 سنين سجن، وقسما بالله ما هقدم بلاغات ولا هأذي حد، وأنا مسامح".

وقال أحمد السقا بالفيديو الذي نشره عبر حسابه على انستجرام: "كابتن محمد صلاح تحياتي وسلامي ليك ولمصر، في مثل عندنا في مصر بيقول يا جبل ما يهزك ريح، ولو أنت مش عارف أنت عملت إيه خليني أفكرك، شوف أنت جبت كام بطولة لـ ليفربول، شوف أنت بالنسبة للأمة العربية كلها مش لمصر بس، أنت فخر العرب فعلاً، خلي ثقتك في نفسك تزيد مش تتهز".

وأضاف: "احنا متعودين عليك تاخد الباك رايت أو الباك لفت على الخط واللي يحصلني يكسرني، ركز يا محمد يا صلاح احنا حاطين عليك أمل كبير جداً في بطولة الأمم الإفريقية وأمل كبير جدا جدا في كأس العالم، بنحبك يا محمد يا صلاح".

التعامل مع الإساءات والقانون

وأشار السقا إلى أن بعض التعليقات تضمنت إساءات يعاقب عليها القانون، لكنه رفض اللجوء إلى المحاضر أو اتخاذ أي إجراءات قانونية، مؤكداً أنه لا يرغب في إيذاء أي شخص أو التأثير على مستقبل أحد، مكتفياً بالدعاء والتمني بالخير للنجم المصري وفريقه.

اختفاء فيديو الدعم

وأعرب السقا عن دهشته من اختفاء مقطع الفيديو الذي نشره لدعم محمد صلاح على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لم يقم بحذفه بنفسه، وأن اختفاء الفيديو جاء في وقت كان فيه يتلقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور، مما زاد إحباطه، خاصة مع تزامن الهجوم على أسرته.

واعتبر السقا أن هذه التجربة أبرزت حالة الانقسام في الشارع المصري، داعياً إلى نشر ثقافة التسامح والاعتذار وعدم السماح للخلافات بتأجيج الكراهية.

رسالة دعم أحمد السقا لمحمد صلاح

نشر السقا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، موجهاً رسالة دعم لصلاح قائلاً: "فيه مثل عندنا في مصر بيقول يا جبل ما يهزك ريح، ولو مش عارف عملت إيه اسمحلي أفكرك، شوف جبت كام بطولة ليفربول، إنت فخر العرب فعلاً، خلى ثقتك في نفسك تزيد مش تتهز". وأضاف: "ركز يا صلاح، حاطين عليك أمل كبير في بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم، بنحبك يا صلاح".

أزمة محمد صلاح مع نادي ليفربول لم تكن مجرد خلاف رياضي، بل أصبحت قضية رأي عام أثرت على مختلف المستويات، من الجماهير إلى الشخصيات العامة والفنانين. موقف أحمد السقا يعكس تضامن المصريين مع نجمهم العالمي، ويبرز أهمية دعم أي شخص يتعرض للظلم، مع الحفاظ على قيم التسامح والاحترام المتبادل.

في الوقت نفسه، تؤكد الأزمة الحاجة إلى تعامل هادئ وموضوعي من الجميع لتجنب تفاقم الخلافات، سواء داخل الرياضة أو في الرأي العام.