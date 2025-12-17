أعلنت النيابة العامة الروسية تصنيف المنظمة غير الحكومية الألمانية "الديمقراطيون والديمقراطيات الناطقون بالروسية في ساكسونيا" كحركة غير مرغوب فيها على أراضي روسيا.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة العدل الروسية إدراج المؤسسة الإعلامية الألمانية "دويتشه فيله" WELLE في قائمة المنظمات غير المرغوب فيها.

فيما اعتبرت النيابة العامة الروسية أنشطة المنظمة غير الحكومية "ديمقراطي-جا" التي أسسها مهاجرون روس يعيشون في ألمانيا، غير مرغوب فيها داخل البلاد.

وقالت النيابة العامة الروسية في بيان لها : منظمة "ديمقراطي-جا" غير مرغوب فيها بروسيا، حيث تقوم بتقسيم الجالية الناطقة بالروسية في ألمانيا وتنظيم فعاليات مناهضة لروسيا.

وفي وقت سابق ، أعلنت النيابة العامة الروسية أن أنشطة "المجلس الثقافي البريطاني" غير مرغوب بها في البلاد.

وذكرت النيابة العامة الروسية في بيان لها : يعتبر المجلس كيانًا مستقلا، يُنشئ جميع أعماله وفقًا لأولويات حكومة المملكة المتحدة، وهو مسؤول أمام البرلمان، وتموله وزارة الخارجية في البلاد.