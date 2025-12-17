قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

روسيا.. تصنيف منظمة الديمقراطيون والديمقراطيات في ساكسونيا حركة غير مرغوب فيها

روسيا
روسيا

أعلنت النيابة العامة الروسية تصنيف المنظمة غير الحكومية الألمانية "الديمقراطيون والديمقراطيات الناطقون بالروسية في ساكسونيا" كحركة غير مرغوب فيها على أراضي روسيا.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة العدل الروسية إدراج المؤسسة الإعلامية الألمانية "دويتشه فيله" WELLE في قائمة المنظمات غير المرغوب فيها.

فيما اعتبرت النيابة العامة الروسية أنشطة المنظمة غير الحكومية "ديمقراطي-جا" التي أسسها مهاجرون روس يعيشون في ألمانيا، غير مرغوب فيها داخل البلاد.

وقالت النيابة العامة الروسية في بيان لها : منظمة "ديمقراطي-جا" غير مرغوب فيها بروسيا، حيث تقوم بتقسيم الجالية الناطقة بالروسية في ألمانيا وتنظيم فعاليات مناهضة لروسيا.

وفي وقت سابق ، أعلنت النيابة العامة الروسية أن أنشطة "المجلس الثقافي البريطاني" غير مرغوب بها في البلاد.

وذكرت النيابة العامة الروسية في بيان لها : يعتبر المجلس كيانًا مستقلا، يُنشئ جميع أعماله وفقًا لأولويات حكومة المملكة المتحدة، وهو مسؤول أمام البرلمان، وتموله وزارة الخارجية في البلاد.

روسيا ألمانيا النيابة العامة الروسية وزارة العدل الروسية دويتشه فيلا منظمة الديمقراطيون والديمقراطيات الناطقون بالروسية في ساكسونيا

