ماجدة خيرالله بعد أزمة أحمد السقا: ما يحدث نوع من الغل المكتوم

بالتزامن مع الانتقادات الحادة التي تعرض لها الفنان أحمد السقا بعد نشره مقطع فيديو مساند لـ محمد صلاح، مما جعل الأزمة قضية رأي عام.

نشرت الناقدة الفنية منشور عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “لان المواطن محروم من ابداء الرأي في امور تخص حياته ، وحاضره ومستقبله، فهو يخرج طاقه الغضب والعنف في المواضيع الآمنه، زي التعليق على حياة الاخرين، او ترويج شائعات عن شخصيات عامه، دون التحقق من صحتها او الهجوم علي فنان او فنانه واغتياله معنويا، تحت زعم حرية الرأي، والحقيقه ان مايحدث نوع من الغل المكتوم ولاعلاقة له بالحريه ولاالرأي”.

وتصاعدت خلال الأسابيع الماضية أزمة كبيرة في الوسط الرياضي المصري والعالمي بعد الخلافات الأخيرة التي شهدها النجم المصري محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي ليفربول، ما أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير ووسائل الإعلام.

الأزمة لم تتوقف عند حدود الرياضة فقط، بل امتدت لتصل إلى الشخصيات العامة والفنانين الذين أعربوا عن دعمهم لصلاح، على رأسهم الفنان أحمد السقا، الذي واجه بدوره انتقادات حادة بعد نشره مقطع فيديو مساند للمو، مما جعل الأزمة قضية رأي عام.