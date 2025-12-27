عمرو مصطفى: معرفش النوتات الموسيقية ولا المقامات

قال الملحن عمرو مصطفى، إنه قام بتلحين أغاني لكل المطربين الذين كان يسمعهم وهو صغير، منهم الشاب مامي والشاب خالد وسميرة سعيد.

وأضاف عمرو مصطفى، في تصريح تليفزيوني مع الإعلامي معتز الدمرداش، أنه لم يدرس النوتات الموسيقية "دو ري ما فاصولا سي" قائلا: أنا معرفهاش لحد النهاردة أنا اللي بيشغلني مشاعري".

وتابع: أنا لا أعرف المقامات الصوتية وأنا ميسوط أوي مش مضايق، واللي يعرف يعمل زيي يعملها، أنا بشتغل من وأنا عندي 12 سنة.

وأوضح أن موهبته ابتدت وهو صغير، حيث كان يحب سماع الموسيقى بشكل كبير، وخاصة نوع الموسيقى الكلاسيكي.

وذكر أنه اشتغل في تجارة النجف في درب البرابرة، وكان يصنع كل أنواع النجف، وكنت بنزل شغل للتجار في درب البرابرة وأنا في تالتة إعدادي، وأهملت الدراسة لما الفلوس كترت في إيدي، وبعدين رجعت الدراسة تاني لما السوق حركته بدأت تقل، والتحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة لما التزمت في الدراسة مرة تانية.